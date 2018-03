Lech Poznań - Lechia Gdańsk 3-0 w meczu 28. kolejki Ekstraklasy

Lech Poznań bez większych problemów pokonał tonącą w kryzysie Lechię Gdańsk 3-0 i ma już tylko dwa punkty straty do Jagiellonii i Legii. Poznaniakom nie przeszkodziło nawet to, że po kontuzjach jeszcze przed przerwą stracili trzech zawodników.

Zdjęcie Darko Jevtić dobił Lechię Gdańsk /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk

Reklama

Zapis relacji na żywo na urządzenia mobilne

Rok temu oba zespoły też grały w Poznaniu w marcu - wtedy było bardzo nerwowo, Szymon Marciniak wyrzucił do szatni trzech piłkarzy, na trybuny posłał trenera Nenada Bjelicę i pokazał 13 żółtych kartek. To była wojna, którą na swoją korzyść minimalnie rozstrzygnął "Kolejorz". I choć wtedy poznaniacy byli na fali, to faworyta nie było wcale łatwo wskazać. Co innego jest dzisiaj - Lechia nie wygrała od 1 grudnia, jest kompletnie w rozsypce, a Lech ze swojego stadionu uczynił twierdzę. Nie przegrał tu od blisko roku, nie mógł też przegrać z Lechią. Goście zagrali bowiem koszmarnie i nic dziwnego, że mimo wielu znanych nazwisk w składzie, będą walczyli tylko o utrzymanie się w Ekstraklasie

Być może to spotkanie potoczyłoby się inaczej, gdyby w piątej minucie Simeon Sławczew w sytuacji sam na sam z Jasminem Buriciem trafił do bramki, a nie w boczną siatkę. Lech zaczął to spotkanie tak samo, jak pięć dni wcześniej przeciwko Jagiellonii, bez właściwego rytmu. Znów jednak potrafił stworzyć sytuację z niczego, choćby z rzutu rożnego, gdy z bliska uderzał Nikola Vujadinović. Gol padł w 17. minucie, zresztą po bardzo ładnej akcji "Kolejorza", którą wykończył Łukasz Trałka. Były kapitan Lecha zdobył swojego piątego gola w tym sezonie, a to najlepsze osiągnięcie w jego długiej karierze.

Takich akcji nie było jednak wiele, mecz był bardzo szarpany, sporo było przerw. Trzy z nich, dość długie, wymusiły jednak kontuzje lechitów - najpierw Maria Szituma, później Jasmina Buricia, a już w 45. minucie - Mihai Raduta. Bjelica dokonał trzech zmian zanim jego piłkarze zeszli na przerwę do szatni!

Sędzia Daniel Stefański doliczył aż siedem minut, a już w drugiej z nich Lech praktycznie rozstrzygnął spotkanie. Maciej Gajos efektownym wślizgiem zabrał piłkę szarżującemu lewym skrzydłem Sławomirowi Peszcze, a później zagrał ją trochę na uwolnienie w kierunku Gytkjaera. Fatalnie w tej sytuacji zachował się Maciej Nalepa - źle ustawiony dał się minąć tak piłce, jak i Duńczykowi. Widocznie nie chciał zakończyć meczu tak jak w pierwszej rundzie w Gdańsku, gdy po faulu na Gytkjaerze wyleciał z boiska. Już samo pojawienie się Nalepy na murawie w wyjściowym składzie było sporą niespodzianką, bo obrońca Lechii nie grał od wspomnianego meczu z Lechem. Gytkjaer zaś wykorzystał okazję i podwyższył na 2-0.

Lech Poznań - Lechia Gdańsk 3-0 w Ekstraklasie. Galeria 1 18 Lech Poznań pokonał Lechię Gdańsk 3-0 w 28. kolejce Ekstraklasy Autor zdjęcia: Jakub Kaczmarczyk Źródło: PAP 18

Lechia zaczęła to spotkanie z dwójką napastników, bo do Marca Paixao trener Stokowiec dorzucił Grzegorza Kuświka. Dodatkowych sytuacji to jednak nie dało, a po przerwie Portugalczyk na boisku już się nie pojawił. Gol Darka Jevticia z 55. minuty już całkowicie odebrał emocje.



W przenikliwym zimnie oba zespoły chciały zakończyć to spotkanie. Szansę na honorowego gola dla Lechii miał w 75. minucie Adam Chrzanowski, ale po rzucie rożnym trafił w nogę Roberta Gumnego, a później piłka odbiła się jeszcze od słupka. Z kolei tuż przed końcem, stojąc kilka metrów przed pustą bramką, Peszko... nie trafił w piłkę.

Po tym zwycięstwie Lech traci już tylko dwa punkty do Jagiellonii i Legii.

Andrzej Grupa, Poznań

Lech Poznań - Lechia Gdańsk 3-0 (2-0)

Bramki:



1-0 Łukasz Trałka (17.)



2-0 Christian Gytkjaer (45.+2)

3-0 Darko Jevtić (55.)

Żółte kartki - Lech Poznań: Mario Situm, Emir Dilaver. Lechia Gdańsk: Sławomir Peszko, Joao Nunes, Daniel Łukasik, Adam Chrzanowski.

Lech Poznań: Jasmin Buric (30. Matusz Putnocky) - Robert Gumny, Emir Dilaver, Nikola Vujadinović, Wołodymyr Kostewycz - Mario Szitum (18. Darko Jevtić), Łukasz Trałka, Radosław Majewski, Maciej Gajos, Mihai Radut (45+1. Kamil Jóźwiak) - Christian Gytkjaer.

Lechia Gdańsk: Duszan Kuciak - Joao Nunes, Michał Nalepa, Adam Chrzanowski - Paweł Stolarski (56. Filip Mladenović), Daniel Łukasik, Patryk Lipski, Simeon Sławczew (75. Milos Krasic), Sławomir Peszko - Grzegorz Kuświk, Marco Paixao (46. Ariel Borysiuk).



Sędziował: Daniel Stefański. Widzów: 14 104.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Ranking Ekstraklasy - sprawdź!