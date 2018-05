Lech Poznań - Legia Warszawa 0-3. Rzecznik "Kolejorza": Jesteśmy świadomi konsekwencji

- O ile jesteśmy w stanie zrozumieć nastroje wśród kibiców, to nie zgadzamy się i nie akceptujemy tego, jak to spotkanie zostało zakończone. Klub poniesie poważne konsekwencje - powiedział po przerwanym meczu Lecha z Legią rzecznik prasowy poznańskiego klubu Łukasz Borowicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Kasper Hamalainen przed meczem z Lechem Poznań. Wideo TV Interia

Długo po zakończeniu meczu Lecha z Legią rzecznik prasowy "Kolejorza" Łukasz Borowicz przyszedł do dziennikarzy i pytał, czy jest sens, aby swój komentarz po meczu wygłosił trener poznańskiej drużyny Rafał Ulatowski. Dla dziennikarzy zdecydowanie większe znaczenie miało to, aby to ktoś z władz klubu odniósł się do skandalicznej sytuacji, która spowodowała przerwanie i w efekcie zakończenie spotkania. W iminiu klubu wypowiedział się więc rzecznik prasowy Łukasz Borowicz. - Od kilku dni przygotowywaliśmy się do organizacji tego spotkania, trwała szeroka dyskusja w mediach i mediach społecznościowych. Byliśmy świadomi tego, że nastroje wśród kibiców są złe, ale chcieliśmy, by mecz odbył się bezpiecznie, zgodnie z regulaminem i zgodnie z regulaminem się również zakończył. O ile jesteśmy w stanie zrozumieć nastroje wśród kibiców, to nie zgadzamy się i nie akceptujemy tego, jak to spotkanie zostało zakończone. Klub poniesie poważne konsekwencje - mówił Borowicz.

Reklama

Lech rzeczywiście starał się ograniczyć możliwość wniesienia środków pirotechnicznych na trybuny. Już na kilka dni przed meczem każdy samochód wjeżdżający na teren stadionu był kontrolowany. Jak więc to się stało, że całkiem spore świecie dymne znalazły się na trybunach, a później na murawie? - Nie jesteśmy jedynym stadionem na który race zostały wniesione i przeszkodziły w meczu. Klub dochował wszelkiej staranności by stadion zabezpieczyć, a efekty widzieliśmy dziś podczas spotkania - o[powiadał Borowicz, który nie chciał dyskutować o konsekwencjach, jakie mogą spotkać Lecha. - Nie znamy katalogu kar i swój komentarz zostawiamy do momentu, aż dojdzie do spotkania specjalnego zespołu. Teraz jest za wcześnie - stwierdził. W poniedziałek swój komunikat wyda wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, którego decyzja administracyjne zakończyła spotkanie, a w czwartek o karach zadecyduje Komisja Ligi. Czy Lech może zacząć nowy sezon z minusowymi punktami? - Nie chcę spekulować, będziemy mądrzejsi po decyzji Komisji Ligi - stwierdził Borowicz.

Lech w ciągu kilku dni podać straty spowodowane zniszczeniem siedzisk, wyłamaniem płotu czy zniszczeniem murawy. - Największą stratą było to, co zobaczyliśmy - zakończył rzecznik Lecha.

Andrzej Grupa



Wyniki ostatniej kolejki i końcowa tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Wyniki ostatniej kolejki i końcowa tabela grupy spadkowej Ekstraklasy