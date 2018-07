Lech Poznań. Pedro Tiba podpisał trzyletni kontrakt

Pedro Tiba podpisał trzyletni kontrakt z Lechem Poznań. 29-letni Portugalczyk gra na pozycji ofensywnego pomocnika.

Tiba przechodzi do Lecha z SC Braga, ale ostatnio przebywał na wypożyczeniu w portugalskim GD Chaves. Ze swoją drużyną zajął wysokie szóste miejsce w lidze portugalskiej, w 31 meczach strzelając dziewięć bramek i notując sześć asyst.



Wcześniej 29-letni rozgrywający występował w takich klubach jak m.in. SC Braga, Vitoria Setubal, AD Limianos oraz hiszpański Real Valladolid. W swoim CV ma nawet powołanie do reprezentacji Portugalii na mecz eliminacji ME z Albanią w 2014 roku, ale nie pojawił się na boisku.



- Miałem kilka ofert z innych klubów, jednak zdecydowałem się przyjść do Lecha. Głównym powodem takiego kroku był fakt, że tutaj mogę walczyć o tytuły. Wiem, że w nowym sezonie walczymy o mistrzostwo Polski i właśnie po to przyszedłem do Poznania - przyznaje Pedro Tiba na oficjalnej stronie "Kolejorza"



- Jestem przede wszystkim zawodnikiem, który gra pod drużynę i dla drużyny, zawsze daję z siebie wszystko - dodaje.

