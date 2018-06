Lech Poznań. Tomasz Cywka podpisał dwuletni kontrakt

Tomasz Cywka został piłkarzem Lecha Poznań, z którym związał się dwuletnim kontraktem.

Pozyskanie Cywki jest pierwszym transferem Lecha w letnim okienku transferowym.



- To zawodnik uniwersalny, który może grać na pozycji prawego obrońcy i środkowego pomocnika. Obserwowaliśmy go jeszcze w czasie gry na poziomie Championship. Nie bez znaczenia jest fakt, że to Polak, którego charakteryzuje silna osobowość, odporność na stres i który poradzi sobie z dużą presją w Poznaniu - powiedział dyrektor działu skautingu "Kolejorza" Tomasz Wichniarek, którego cytuje oficjalny serwis internetowy klubu.

- Lech to uznana marka w kraju. Kiedy się zgłosił i zaproponował kontrakt, to nie musiałem się długo zastanawiać nad przyjęciem propozycji. Rozmawiałem z kilkoma osobami i utwierdziłem się w przekonaniu, że decyzja o dołączeniu do zespołu jest słuszna. Cieszę się z powodu rozpoczęcia nowego etapu w mojej karierze i już nie mogę się doczekać pierwszego występu w nowym klubie - powiedział Cywka.

Ostatnie trzy sezony Cywka spędził w Wiśle Kraków. Rozegrał w jej barwach 85 meczów i zaliczył 6 asyst. Po zakończeniu ubiegłego sezonu nie przedłużył kontraktu z "Białą Gwiazdą".



Wcześniej przez osiem lat występował na angielskich boiskach m.in. w Wigan Atletic, Derby County czy Reading.