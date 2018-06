Lech Poznań zapłaci za zawodnika milion euro

Według informacji "Przeglądu Sportowego" Lech Poznań jest blisko pozyskania Pedro Tiby, portugalskiego pomocnika, który w Poznaniu trenuje od poniedziałku i przeszedł już testy medyczne. Kolejorz za nową gwiazdę ma zapłacić około miliona euro, co będzie wyrównaniem klubowego rekordu transferowego.

Ofensywny pomocnik Pedro Tiba do Poznania trafił z Desportivo Chaves. W przeszłości 29-letni zawodnik był nawet powoływany do szerokiej reprezentacji Portugalii, ale nie udało mu się w niej zagrać. Teraz, z polecenia Andrzeja Juskowiaka, ma zostać piłkarzem poznańskiej ekipy.



Tiba przeszedł już testy medyczne w Poznaniu i do załatwienia pozostały tylko formalności związane z transferem. Lech zapłaci za piłkarza około milion euro, co będzie wyrównaniem klubowego rekordu transferowego. Tyle poznaniacy zapłacili w 2011 roku za Rafała Murawskiego, którego wykupili z Rubina Kazań.



