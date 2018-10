Liga Młodzieżowa UEFA: Hertha Berlin - Lech Poznań 2-0

Piłkarze Lecha Poznań przegrali w Berlinie z Herthą 0-2 (0-1) w pierwszym meczu 1. rundy ścieżki mistrzowskiej Ligi Młodzieżowej UEFA. Rewanż rozegrany zostanie 24 października w stolicy Wielkopolski.

Zdjęcie Rewanż odbędzie się na Stadionie Miejskim w Poznaniu /Piotr Dziurman /East News

Debiutujący w rozgrywkach poznaniacy w kiepskich nastrojach będą wracać z Berlina. Do przerwy wprawdzie dominowali gospodarze, ale w drugiej połowie to lechici mieli sporą przewagę, lecz nie wykorzystali kilku okazji na doprowadzenie do remisu. W końcówce spotkania po faulu Kacpra Andrzejewskiego w polu karnym, "11" na gola zamienił Jessic Ngankam i tym samym przybliżył berlińczyków do awansu do kolejnej rundy.

Mistrzowie Polski juniorów rewanż z Herthą zagrają 24 października na głównej płycie Stadionu Miejskiego, a klub liczy na duże wsparcie ze strony kibiców.

Hertha lub Lech w kolejnej rundzie zmierzą się z lepszym z pary Gabala FK (Azerbejdżan) - Sheriff Tyraspol (Mołdawia). Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1.

Zwycięzcy drugich rund dołączą do zespołów, które obecnie rywalizują w grupach (takich samych jak seniorskie drużyny w Champions League).



Hertha Berlin - Lech Poznań 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Ruwen Werthmuller (31.), 2-0 Jessic Ngankam (89., karny).

Lech: Bartosz Przybysz - Michał Zimmer, Mateusz Skrzypczak, Kacper Andrzejewski, Karol Smajdor (84. Jakub Niewiadomski) - Łukasz Norkowski, Eryk Kryg - Jakub Karbownik (46. Kacper Janiak), Bartosz Bartkowiak (69. Oskar Nowak), Filip Marchwiński - Hubert Sobol (79. Filip Szymczak).

Autor: Marcin Pawlicki