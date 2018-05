Lotto Ekstraklasa: 16 zmian trenerów w tym sezonie

Chorwat Nenad Bjelica nie jest już trenerem Lecha Poznań, a do końca sezonu piłkarzy tego klubu ma poprowadzić trójka szkoleniowców: Rafał Ulatowski, Jarosław Araszkiewicz i Tomasz Rząsa. To 16. w tym sezonie zmiana trenera w ekstraklasie, a pierwsza w ekipie Lecha Poznań.

Pierwsza na zmianę szkoleniowca zdecydowała się Legia Warszawa. Ta przykrość już we wrześniu spotkała Jacka Magierę, pod wodzą którego legioniści nie zdołali awansować do fazy grupowej ani Ligi Mistrzów, ani Ligi Europejskiej. Po ośmiu kolejkach ekstraklasy zastąpił go Chorwat Romeo Jozak, który z kolei pożegnał się z pracą po porażce z KGHM Zagłębie Lubin w 31. kolejce. Jego następcą do końca sezonu został jego rodak i dotychczasowy asystent Dean Klafurić.



Wcześniej na zmianę szkoleniowca zdecydowano się w Lechii Gdańsk - 5 marca Piotr Stokowiec, który od maja 2014 do listopada 2017 roku prowadził KGHM Zagłębie Lubin, zmienił Walijczyka Adama Owena (z kolei Owen zastąpił od 11. kolejki Piotra Nowaka).



Poprzednio, 20 lutego, do zmiany doszło w Bruk-Becie Termalice Nieciecza, gdzie Jacek Zieliński, mistrz Polski z Lechem Poznań z 2010 roku, zastąpił Macieja Bartoszka. Z kolei poprzednikiem Bartoszka był do 9. kolejki Mariusz Rumak.



Ze statystycznego punktu widzenia do dwóch zmian doszło również w Wiśle Kraków, Sandecji Nowy Sącz i Pogoni Szczecin.



Pod Wawelem w miejsce zwolnionego Kiko Ramireza w dwóch meczach "Białą Gwiazdę" poprowadził duet Radosław Sobolewski - Kazimierz Kmiecik, a później ogłoszono, że od 1 stycznia trenerem zespołu będzie inny Hiszpan Joan Carrillo. Z kolei w Nowym Sączu po zwolnieniu Radosława Mroczkowskiego tymczasowo (w dwóch kolejkach) drużynę beniaminka prowadził Janusz Świerad, a później zespół objął Kazimierz Moskal.



Natomiast w Pogoni, gdy po 14 kolejkach rozstano się z Maciejem Skorżą, w jednym meczu na ławce zasiadł jego asystent Rafał Janas, a od 16. kolejki "Portowców" przejął Niemiec o bałkańskich korzeniach Kosta Runjaic.



Na zmiany w sztabach szkoleniowych zdecydowano się również w Piaście Gliwice, Zagłębiu Lubin i Śląsku Wrocław. W sumie daje to dziesięć klubów. Sześć drużyn prowadzą od początku sezonu ci sami szkoleniowcy.



Zdjęcie Nenad Bjelica / Marcin Bednarski / PAP

Zmiany trenerów w klubach Lotto Ekstraklasy w sezonie 2017/2018:





Legia Warszawa - Jacek Magiera (1-8. kolejka), Romeo Jozak (9-31. kolejka), Dean Klafuric (od 32. kolejki)

Piast Gliwice - Dariusz Wdowczyk (1-9. kolejka), Waldemar Fornalik (od 10. kolejki)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Mariusz Rumak (1-9. kolejka), Maciej Bartoszek (10-23. kolejka), Jacek Zieliński (od 24. kolejki)

Lechia Gdańsk - Piotr Nowak (1-10. kolejka), Adam Owen (11-26. kolejka), Piotr Stokowiec (od 27. kolejki)

Pogoń Szczecin - Maciej Skorża (1-14. kolejka), Rafał Janas (15. kolejka), Kosta Runjaic (od 16. kolejki)

KGHM Zagłębie Lubin - Piotr Stokowiec (1-17. kolejka), Mariusz Lewandowski (od 18. kolejki)

Wisła Kraków - Kiko Ramirez (1-19. kolejka), Kazimierz Kmiecik i Radosław Sobolewski (od 20. kolejki), Joan Carrillo (od 22. kolejki)

Sandecja Nowy Sącz - Radosław Mroczkowski (1-19. kolejka), Janusz Świerad (20. i 21. kolejka), Kazimierz Moskal (od 22. kolejki)

Śląsk Wrocław - Jan Urban (1-23 kolejka), Tadeusz Pawłowski (od 24. kolejki)

Lech Poznań - Nenad Bjelica (1-35. kolejka), Rafał Ulatowski, Jarosław Araszkiewicz i Tomasz Rząsa (od 36. kolejki)