Pedro Tiba: Wyjdziemy z tego kryzysu

Sprowadzony latem do Lecha Poznań Portugalczyk Pedro Tiba jest zdania, że przy pełnym zaangażowaniu na treningach jego nowy zespół upora się z kryzysem. W niedzielę „Kolejorz” przegrał u siebie 0:1 z Lechią Gdańsk, za co posadą zapłacił trener Ivan Djurdjević. W tabeli Ekstraklasy Lech jest siódmy, ze stratą ośmiu punktów do lidera.

- Takich kryzysów, jak obecnie w Lechu, w mojej karierze aż tak wielu nie przeżywałem. Zawsze można mówić o różnych zmianach, które są konieczne w klubie, ale z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby ciężko pracować. Grać i trenować z zaangażowaniem, a efekty przyjdą i wyjdziemy z kryzysu – zauważył Tiba.

W tym sezonie 30-latek rozpoczynał w pierwszym składzie Lecha wszystkie ligowe mecze. Na początku ustawiany był bardzo ofensywnie, ale w niedzielę zagrał bliżej własnej bramki, mając wraz z Maciejem Gajosem „trzymać” środek boiska.

- Jestem zawodnikiem, który grał na różnych pozycjach. Jestem gotowy przystosować się do wszystkich zmian, w zależności, gdzie będzie widział mnie trener. Bardziej lubię oczywiście zadania ofensywne, ale w defensywie dam z siebie za każdym razem wszystko na boisku – podkreślił Tiba.

Po zwolnieniu Djudjevica tymczasowym szkoleniowcem Lecha został dotychczasowy trener rezerw Dariusz Żuraw.