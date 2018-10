PP. Raków Częstochowa - Lech Poznań w 1/16 finału na żywo

Lider pierwszej ligi Raków Częstochowa gra z jedną z najlepszych drużyn ekstraklasy w ostatnich latach Lechem Poznań w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski.

W poprzedniej rundzie Raków wygrał z trzecioligową Victorią Sulejówek 4-0, zaś Lech pokonał aktualnego wicelidera pierwszej ligi ŁKS 1-0 po bramce strzelonej w 120. minucie przez Joao Amarala.



Częstochowianie są jednym z głównych kandydatów do awansu do Lotto Ekstraklasy, zaś Lech to czołowy zespół krajowej elity. Uwzględniając ostatnie lata, "Kolejorz" zdobył mistrzostwo Polski w 2015 roku, wicemistrzostwo w 2013 i 2014 roku, a trzecie miejsce zajmował w 2017 i 2018. Obecnie Lech zajmuje szóste miejsce.