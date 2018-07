Vernon De Marco zostaje w Lechu Poznań

Lech Poznań przedłużył wypożyczenie ze Slovanu Bratysława Argentyńczyka Vernona De Marco na kolejny sezon. Klub jednocześnie poinformował, że inny wypożyczony piłkarz - Bośniak Emir Koljic nie wróci już do poznańskiego zespołu.

Zdjęcie Lech Poznań /Adam Jastrzębowski /Newspix

Lechici kończą budowanie składu na kolejny sezon. Zarząd klubu oraz sztab szkoleniowy podjął decyzję, by na kolejny rok w zespole pozostał argentyński obrońca, mający również hiszpański paszport De Marco. 25-letni piłkarz w poprzednich rozgrywkach wystąpił w zaledwie dwóch meczach, ale nowy trener "Kolejorza" Ivan Djurdjevic chce mu jeszcze dać szansę.

"Vernon to zawodnik pierwszego zespołu, który w odpowiednim momencie dostanie szansę gry. To się stanie wtedy, kiedy uznamy, że jest do tego przygotowany. Ma duże szanse na występy, bo widać po nim, że to wartościowa postać" - powiedział szkoleniowiec cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Z drużyną z Wielkopolski żegna się natomiast Koljic, który był wypożyczony z bośniackiego FK Krupa. W trakcie pięciomiesięcznego pobytu w Poznaniu Bośniak rozegrał pięć spotkań w pierwszej drużynie. Pod koniec lutego doznał kontuzji uszkodzenia więzadła pobocznego, który wykluczył go z treningów na dwa miesiące. Pojawił się jeszcze w meczach rundy finałowej z Jagiellonią Białystok i Wisłą Kraków.



W trakcie letniej przerwy poznaniacy pozyskali trzech nowych zawodników - Portugalczyka Pedro Tibę, Tomasza Cywkę oraz bramkarza Karola Szymańskiego. Z trzecią drużyną ostatniego sezonu pożegnali się Ukrainiec Ołeksij Chobłenko, Austriak Emir Dilaver, Chorwat Mario Situm, Radosław Majewski, Jakub Moder i Jakub Serafin.