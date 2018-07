Włosi ubiorą piłkarzy Lecha Poznań

Włoska firma Macron będzie przez pięć lat sponsorem technicznym Lecha Poznań. Kolejorz doczeka się dedykowanych strojów, a w kolejnych latach w kreowanie kolekcji będą się mogli zaangażować kibice.

Zdjęcie Lech Poznań



Przez 12 poprzednich lat partnerami technicznymi Lecha byli światowi giganci - najpierw Puma (osiem lat), później Nike (cztery sezony). Umowa z tym koncernem wygasła 30 czerwca, nowego dostawcę sprzętu oficjalnie ogłoszono dzisiaj, choć pogłoski o zaangażowaniu Macrona w Lecha pojawiły się już na początku roku. - Temat nowej umowy zaczęliśmy omawiać w lipcu zeszłego rku. Mieliśmy kilka opcji, w grę wchodziło przedłużenie umowy z Nike. Postawiliśmy jednak najważniejsze kryterium: kolekcja ma być dedykowana klubowi. Firma Macron spełniła te kryteria - mówi Marcin Wierzejewski, dyrektor ds. handlu w Lechu.



Jak zapowiedział, kibice będą mogli angażować się w kreowanie nowej kolekcji, ale jeszcze nie teraz. Obecne stroje, w których Lech wybiegnie w czwartek na boisko w meczu z Gandzasar Kapan, już bowiem powstały. - Chcemy zaprosić kibiców do współpracy na wszystkich polach. Już w poprzednim sezonie wykorzystaliśmy jeden z pomysłów kibica, który zamieścił go na twitterze. Będziemy czekali na propozycje kibiców, a później poddamy je ocenie - mówił Wierzjewski. Obecny wzór został zaprojektowany przez klub i Macron.



Jest w klasycznych dla Lecha kolorach, na piersi widać fragment kolejowego skrzydełka. Macron, choć coraz mocniej rozwija się w Europie, nie jest zbyt znany na polskim rynku. Ubiera jednak piłkarzy w wielu czołowych ligach, m.in. Stoke City i Crystal Palace w Anglii, Lazio Rzym we Włoszech, OGC Nice we Francji, Deportivo La Coruna i Real Sociedad w Hiszpanii czy Sporting Lizbona w Portugalii.



- Jestesmy już na rynku od 40 lat, ale dopiero od ponad dziesięciu koncentrujemy się na rozwijaniu działalności na rynku światowym. Jesteśmy już trzecią firmą, po Nike i Adidasie, pod względem umów sponsoringowych - stwierdził przedstawiciel Macrona Francesco Martinelli.



- To pierwsza w historii klubu umowa ze sponsorem technicznym, której elementem jest kontrakt marketingowy. Macron dostarczy nie tylko stroje dla wszystkich drużyn, ale przeznaczy też pulę środków na cele marketingowe - mówił dyrektor Wierzejewski.



Piłkarze "Kolejorza" wystąpią w nowych strojach już w czwartek - przeciwko armeńskiej drużynie Gandzarar Kapan będą ubrani w niebieskie koszulki, białe spodenki i niebieskie getry.

Andrzej Grupa