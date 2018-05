Wojewoda Wielkopolski zamknął stadion Lecha Poznań dla publiczności na pięć pierwszych meczów rundy jesiennej Lotto Ekstraklasy i trzy mecze w eliminacjach Ligi Europy. - To czas refleksji i namysłu, bo to też najwyższa pora by wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia - powiedział wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który podjął administracyjną decyzję o zamknięciu trybun po zadymie podczas spotkania Lech Poznań - Legia Warszawa.

- Wyraźnie w piątek zaznaczałem, że jestem daleki od podejmowania radykalnych decyzji przed meczem, ale nie zawaham się zastosować bardzo surowych konsekwencji w przypadku złamania prawa - mówił Hoffmann. W niedzielę kibice Lecha przerwali mecz z Legią Warszawa w ostatniej kolejce Ekstraklasy - na kwadrans przed końcem zaczęli rzucać świece dymne na murawę, później wyłamali płot i wtargnęli na płytę. Wojewoda zakończył imprezę masową, a Komisja Ligi w trybie pilnym podjęła decyzję o walkowerze na korzyść klubu z Warszawy.

Od decyzji wojewody Lech może się odwołać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W czwartek na poznański klub spadną prawdopodobnie kolejne kary - tym razem ze strony Komisji Ligi Ekstraklasy.

Zdjęcie Stadion Lecha Poznań / PAP/Jakub Kaczmarczyk / PAP

Andrzej Grupa