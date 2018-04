Zmarł były piłkarz i trener Andrzej Karbowiak

W wieku 81 lat zmarł w czwartek Andrzej Karbowiak, były piłkarz Lecha Poznań, w barwach którego grał w Ekstraklasie. O jego śmierci poinformował poznański klub.

Karbowiak był piłkarzem Lecha w latach 1957-68.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery cały czas czynnie uczestniczył w życiu klubu. Najpierw jako trener juniorów, później szkoleniowiec bramkarzy, a także asystent w kadrze pierwszego zespołu - czytamy na stronie Lecha.



- Wszedłszy na stałe do drużyny, przez 12 lat rozegrałem około 550 spotkań, za co otrzymałem zresztą dyplom klubowy. 13 razy byłem w "jedenastce" tygodnia i wielokrotnie wyróżniony w prasie, będąc przez pięć i pół roku kapitanem drużyny po Januszu Gogolewskim. Rozgrywając kolejne mecze na boisku przebywałem non-stop ok. 2000 minut bez kontuzji, tj. przez 22 mecze i 20 minut (statystyka z "Przeglądu Sportowego"), a 2150 minut miał tylko Stanisław Oślizło, reprezentant Polski z Górnika Zabrze - mówił niedawno Karbowiak na oficjalnej stronie Lecha.

Po zakończeniu sportowej kariery był częstym gościem na stadionie Lecha, podczas meczów jak i klubowych uroczystości.

