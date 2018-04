Kamil Jóźwiak z Lecha Poznań po meczu z Górnikiem. Wideo

- Byliśmy lepszym zespołem, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie. W piłce liczą się bramki i co? Przez chwilę było 4-0. No i co mogę powiedzieć, że byliśmy lepszym zespołem, jak przegrywamy 4-0? Śmiesznie to brzmi - mówił Kamil Jóźwiak, skrzydłowy Lecha Poznań po meczu z Górnikiem.