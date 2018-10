Burić po 2-1 z Koroną. Wideo

Jasmin Burić, Lech Poznań, po pokonaniu Korony 2-1: Nie pamiętam, kiedy ostatni razu utrzymaliśmy zero z tyłu. To bardzo ważne dla drużyny, mieliśmy 2-0, zostało 10 minut do końca, mogliśmy spokojnie prowadzić grę do końca, a tak było znów nerwowo"