Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 2-1 w 13. kolejce Ekstraklasy

Lechia Gdańsk pokonała 2-1 Arkę Gdynia w spotkaniu 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To piąte kolejne zwycięstwo Lechii w derbach Trójmiasta, w których jest już niepokonana od 11 lat! Do tego gospodarze awansowali na fotel lidera Ekstraklasy.

Klątwa Arki w derbach Trójmiasta trwa! Gdynianie nie wygrali z Lechią od 11 lat, a w ostatnich 12 meczach przegrali po raz dziesiąty.

Derby Trójmiasta nie zawiodły, jeśli chodzi o emocje. Na boisku w Gdańsku działo się już od samego początku. Widowisko zaczęło się od komicznego gola, straconego przez Lechię w kuriozalnych okolicznościach. Po tym, jak Filip Mladenović wyrzucił piłkę z autu do bramkarza Zlatana Alomerovicia, ten wybijając trafił prosto w nadbiegającego Aleksandara Kolewa. Piłka dotarła do Macieja Jankowskiego, który bez problemu skierował ją do pustej bramki.

Goście nie cieszyli się długo ze szczęśliwego zbiegu okoliczności, bowiem już chwilę później sędzia gola anulował. System VAR wykazał, że Jankowski był na spalonym i gdańszczanie mogli odetchnąć z ulgą.

Lechia otrząsnęła się i przystąpiła do ataku. Postrach w szeregach rywali siali zwłaszcza skrzydłowi - Konrad Michalak i Lukasz Haraslin, którzy łatwo radzili sobie z bocznymi obrońcami Arki.

To jednak nie oni, a obrońcy Lechii wystąpili w roli głównej przy strzelonym golu. Po rzucie rożnym wykonanym przez Filipa Mladenovicia w powietrze wyskoczył Błażej Augustyn i... plecami skierował piłkę do bramki. 1-0 dla gospodarzy! Czyżby klątwa miała trwać dalej?

Dziesięć minut po strzeleniu gola Augustyn nie popisał się jednak pod drugą z bramek. Najpierw skiksował, gdy próbował wybić piłkę nogą, a potem zamiast głową, uderzył piłkę barkiem, po czym futbolówka ześlizgnęła się na ramię. Sytuacja była bardzo kontrowersyjna, ale po obejrzeniu kilku powtórek sędzia Bartosz Frankowski w końcu wskazał na jedenasty metr.

Do piłki podszedł Michał Janota i jego mocny strzał zatrzepotał w siatce. Na przerwę obie drużyny schodziły z remisem 1-1.

Do gry po zmianie stron nie wrócił już mający problem zdrowotny Patryk Lipski, a trener Piotr Stokowiec zdecydował się na ofensywną zmianę, wpuszczając na boisko Artura Sobiecha.

Druga połowa rozpoczęła się dla Arki bardzo źle, bowiem żółte kartki obejrzeli obaj boczni obrońcy - Tadeusz Socha i Adam Marciniak. Kilkanaście minut później Socha bezsensownie sfaulował na środku boiska Haraslina i sędzia bez wahania pokazał mu drugą żółtą kartkę. To oznaczało, że Arka mecz będzie kończyć w dziesiątkę!

Co ciekawe, po zejściu Sochy miejsce na prawej obronie zajął... Maciej Jankowski, a więc nominalny napastnik. Grał tam przez ponad 10 minut, aż do wejścia na boisko Karola Danielaka.

Lechia chciała wykorzystać grę w przewadze i od razu przycisnęła rywala. Efektem tego mogła być samobójcza bramka Frederika Helstrupa, ale przytomnie interweniował Pavels Steinbors.

Wydawało się już, że Arka, choć nie przełamie klątwy derbów, to wywiezie z Gdańska remis, grając w osłabieniu. Nic bardziej mylnego! W 90. minucie meczu Jakub Arak zgrał piłkę głową do Flavio Paixao, a ten z kilku metrów pokonał Steinborsa!

Wygrana spowodowała, że Lechia awansowała na fotel lidera, na którym pozostanie już do końca kolejki.



Wojciech Górski



Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 2-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Augustyn (26.), 1-1 Janota (37. - z rzutu karnego), 2-1 Paixao (90.)

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Filip Mladenovic, Błażej Augustyn, Michał Nalepa. Arka Gdynia: Tadeusz Socha, Adam Marciniak.



Czerwona kartka za drugą żółtą - Arka Gdynia: Tadeusz Socha (65).

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 25 066.

Lechia Gdańsk: Zlatan Alomerovic - Joao Nunes, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenovic - Konrad Michalak (73. Rafał Wolski), Jarosław Kubicki, Daniel Łukasik, Patryk Lipski (46. Artur Sobiech), Lukas Haraslin (86. Jakub Arak) - Flavio Paixao.

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Tadeusz Socha, Christian Maghoma, Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Adam Deja, Michał Nalepa (76. Karol Danielak), Michał Janota - Maciej Jankowski, Aleksandyr Kolew (88. Adam Danch), Luka Zarandia.



