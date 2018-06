Lechia Gdańsk. Artur Sobiech o mały krok od gdańskiego klubu

W maju pojawiła się informacja, że były napastnik reprezentacji Polski może wrócić do Lotto Ekstraklasy. Zainteresowanie Arturem Sobiechem wykazywały dwa kluby: Zagłębie Lubin i Lechia Gdańsk. Jak dowiedział się eurosport.interia.pl, 28-letni zawodnik w najbliższych dniach zostanie piłkarzem klubu z Trójmiasta. Szanse na transfer wynoszą w tej chwili ok. 90 procent.

Sobiech do 2011 roku grał w naszym kraju. Najpierw dobrze prezentował się w Ruchu Chorzów, a potem w Polonii Warszawa. Udana postawa zaowocowała transferem do Bundesligi. Napastnik został piłkarzem Hannoveru 96. W tej drużynie występował przez sześć sezonów, także wtedy, gdy ekipa grała na zapleczu niemieckiej ekstraklasy. Momenty miał różne, ale nigdy do końca nie spełnił oczekiwań.

Latem zeszłego roku Sobiech trafił do świeżego wtedy spadkowicza z Bundesligi, a więc SV Darmstadt 98. W nowej drużynie radził sobie bardzo przeciętnie. Grał w 22 meczach w lidze, zdobył dwie bramki i miał trzy asysty. Zespół się utrzymał, ale działacze zdecydowali się pozbyć Polaka.

Mimo ważnego jeszcze rok kontraktu, Sobiech dostał wolną rękę w szukaniu nowego pracodawcy. Umowa zostanie prawdopodobnie rozwiązana w momencie znalezienia przez niego klubu.

Jak się dowiedzieliśmy, jest coraz bliżej, aby wychowanek Grunwaldu Ruda Śląska trafił do Lechii Gdańsk. Do fatalnie spisującego się w ostatnim sezonie Lotto Ekstraklasy zespołu z Trójmiasta trafi zapewne za darmo. Wydaje się, że pewnym problemem mogą być jednak jego wymagania dotyczące wynagrodzenia.

