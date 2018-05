Lechia Gdańsk - Sandecja 1-1 w meczu 37. kolejki Ekstraklasy

W ostatnim meczu sezonu 2017/18 w Ekstraklasie Lechia Gdańsk zremisowała 1-1 ze zdegradowaną już wcześniej Sandecją, która zamyka ligową tabelę. Grająca poniżej oczekiwań Lechia zakończyła rozgrywki na 13. miejscu. Aż trzy razy w tym spotkaniu VAR rozstrzygał kluczowe sytuacje.

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Lechia Gdańsk - Sandecja Nowy Sącz

Przed ostatnim meczem sezonu gdańszczanie wiedzieli już, że zostają w lidze, a sądeczanie już zdążyli pogodzić się ze spadkiem. Piotr Stokowiec dał szansę debiutu młodemu Rafałowi Kobryniowi, a Kazimierz Moskal pozwolił posmakować Ekstraklasy bramkarzowi Łukaszowi Radlińskiemu.

Jako pierwsi zaatakowali... fani Lechii, którzy wielkim transparentem w języku niemieckim poinformowali, co sądzą o prezesie klubu Adamie Mandziarze i jego rządach.



Początek należał do Lechii, która w 14. minucie objęła prowadzenie. Jak się okazało, tylko na chwilę. Co prawda Lukas Haraslin efektownie "złamał" akcję do środka i precyzyjnie uderzył przy słupku, ale zaraz do akcji wkroczył VAR. Po wideoweryfikacji sędzia Zbigniew Dobrynin anulował gola, uznając, że przebiegający przed bramkarzem na pozycji spalonej Mateusz Żukowski mógł absorbować uwagę golkipera.

To był dobry fragment gry gospodarzy, a przede wszystkim Haraslina. W 19. minucie popisał się świetną akcję na prawym skrzydle i podał płasko przed bramkę, a zdezorientowany Sławomir Peszko fatalnie skiksował.

Po niespełna półgodzinie gry inicjatywę przejęła Sandecja, od razu zdobywając bramkę. W 29. minucie Wojciech Trochim w pojedynkę ośmieszył obronę Lechii, a właściwie ośmieszyła się sama. Najpierw Kobryń oddał piłkę pomocnikowi gości. Ten podciągnął pod pole karne i miał ładnych parę sekund, żeby zastanowić się, którą nogą i w który róg uderzyć. Cała obrona Lechii "tańczyła" to w prawo, to w lewo, tak jak zagrał im Trochim. W końcu huknął lewą nogą w róg i Duszan Kuciak był bezradny.

Chwilę później doszło do podobnego pojedynku, ale tym razem bramkarz Lechii nie dał się zaskoczyć.

Sandecja przeważała niemal do końca pierwszej połowy, oddając jeszcze kilka mniej groźnych strzałów. Do przerwy 0-1.

Drugą połowę Lechia, z Haraslinem na czele, rozpoczęła z silną wolą wyrównania. 21-letni Słowak już w pierwszej minucie był bliski szczęścia, ale jego główkę kapitalnie obronił Radliński. Po chwili pomocnik Lechii uderzył mocno z woleja tuż nad "okienkiem" bramki Sandecji.

W 52. minucie na murawie pojawił się Flavio Paixao, a już cztery minuty później cieszył się z wyrównującej bramki, a cieszył się na raty. Pierwszy wybuch radości przerwała decyzja sędziego o odgwizdaniu spalonego. Do akcji jednak znów wkroczył VAR, który tym razem zadziałał na korzyść gospodarzy, przekonując arbitra, że spalonego nie było.

Kilka minut później świetną okazję zmarnował Haraslin, fatalnie pudłując przy dobitce strzału Paixao.

W 70. minucie VAR musiał być użyty po raz trzeci i po raz drugi "stanął" po stronie Lechii. Sędzia najpierw podyktował karnego dla Sandecji, ale musiał go odwołać. Powtórki przekonały, że Trochim, zanim został sfaulowany przez Kobrynia, zagrał piłkę ręką.

To koniec rozgrywek Ekstraklasy. W Gdańsku radość tylko z utrzymania, bo gra zespołu w tym sezonie pozostawiała wiele do życzenia. Sandecja po roku wraca do Nowego Sącza i na pierwszoligowe boiska.

WS



Lechia Gdańsk - Sandecja 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Wojciech Trochim (29.), 1-1 Flavio Paixao (56.)

Żółte kartki - Lechia Gdańsk: Michał Nalepa, Rafał Kobryń. Sandecja: Patrik Mraz.

Sędzia: Zbigniew Dobrynin (Łódź). Widzów 12 080.



Lechia Gdańsk: Duszan Kuciak - Adam Chrzanowski, Steven Vitoria, Michał Nalepa, Rafał Kobryń (46. Simeon Sławczew) - Florian Schikowski, Ariel Borysiuk, Lukas Haraslin (78. Joao Oliveira), Patryk Lipski, Sławomir Peszko - Mateusz Żukowski (53. Flavio Paixao).

Sandecja: Łukasz Radliński - Jakub Bartosz, Aleksandru Benga, Dawid Szufryn, Patrik Mraz - Adrian Danek, Michal Piter-Bucko, Bartłomiej Kasprzak (84. Damir Szovszić), Pawlo Ksionz - Wojciech Trochim (90. Hubert Maślanka) - Filip Piszczek (74. Maciej Małkowski).

