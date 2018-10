Piast - Lechia 1-1. Sobiech: Każdy punkt trzeba szanować

Remisując w Gliwicach z Piastem 1-1, piłkarze Lechii stracili pozycję lidera Ekstraklasy na rzecz Jagiellonii Białystok. Ale w Gdańsku nie rozpaczają z tego powodu. – Remis jest sprawiedliwym wynikiem. Każdy punkt trzeba szanować – podkreślał po meczu Artur Sobiech, rezerwowy wczoraj napastnik „Biało-Zielonych”.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Sobiech (Lechia) po meczu z Piastem Gliwice. Wideo INTERIA.TV

Drużyna prowadzona przez Piotra Stokowca przeżywała w Gliwicach trudne chwile. Gospodarze prowadzili po trafieniu Aleksandara Sedlara z rzutu karnego w 30. minucie. Wydawało się, że gospodarzom uda się wygrać i przeskoczyć w tabeli Lechię. Tak się jednak nie stało. Pomogły zmiany dokonane przez szkoleniowca gdańszczan i wprowadzenie na boisko takich zawodników, jak Artur Sobiech, Jakub Arak i Łukasz Haraslin. Dwaj pierwsi pojawili się na boisku po godzinie gry. Młodzieżowy reprezentant Słowacji pojawił się z kolei na boisku w 70. minucie, zastępując Konrada Michalaka. I to waśnie Haraslin zdobył w końcówce gola ratującego remis 1-1. Wykorzystał znakomite prostopadłe podanie Patryka Lipskiego.



Reklama

- Nie zaczęliśmy dobrze tego meczu, straciliśmy bramkę z karnego i trzeba było odrabiać straty. Co do zmian, trenerowi chodziło o to, żeby wzmocnić ofensywę, zagrać wyżej, stąd na boisku pojawiłem się ja, "Araczek" i Łukasz Haraslin, żeby to rozruszać. I udało się - komentował po meczu Sobiech.



Remis Lechii z Piastem sprawił, że na czoło tabeli, po wieczornej wygranej z Pogonią 2-1 wyszła Jagiellonia. W Gdańsku jednak nie narzekali na rozwój wypadków przy Okrzei. - Uważam, że remis jest sprawiedliwy. Każdy punkt trzeba szanować. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby za tydzień u siebie wygrać derby - podkreśla Sobiech.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast - Lechia 1-1. Piotr Stokowiec: trzy punkty nam się nie należały. Wideo Eurosport

Spotkanie Lechii z Arką w przyszłą sobotę o godzinie 18. Tradycyjnie będzie to jedno z najważniejszych spotkań dla obu drużyn. Gdańszczanie po 12 ligowych kolejkach mają na swoim koncie 22 punkty. Wczorajszy remis w Gliwicach był dla nich czwartym spotkaniem w tym sezonie, które zakończyło się podziałem punktów.



Michał Zichlarz, Gliwice



Zdjęcie Artur Sobiech (w biało-zielonej koszulce) w walce z Tomaszem Jodłowcem / Łukasz Grochala / Newspix