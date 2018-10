Artur Sobiech (Lechia) po meczu z Piastem Gliwice. Wideo

- Nie zaczęliśmy dobrze tego meczu, straciliśmy bramkę z karnego i trzeba było odrabiać straty. Co do zmian, trenerowi chodziło o to, żeby wzmocnić ofensywę, zagrać wyżej, stąd na boisku pojawiłem się ja, "Araczek" i Łukasz Haraslin, żeby to rozruszać. I udało się – powiedział po meczu w Gliwicach napastnik Lechii Artur Sobiech. Gdańszczanie zremisowali w Piastem 1-1.