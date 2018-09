Analiza meczu Legia – Lech (1-0). Gwiazdy "Kolejorza" strasznie zawiodły

Warszawska drużyna chyba powoli odbija się od dna. W niedzielę przy Łazienkowskiej podopieczni Ricardo Sa Pinto wygrali prestiżowe spotkanie w Lotto Ekstraklasie. Legia pokonała Lecha Poznań 1-0, a zwycięskiego gola strzelił Dominik Nagy, który latem wrócił do stolicy z wypożyczenia.

Piłkarz meczu – Dominik Nagy – strzelił zwycięskiego gola, ale to nie wszystko. Pomocnik rundę wiosenną spędził w ojczyźnie w Ferencvarosie, a więc w klubie, w którym grał przed przyjściem do Polski. Teraz wydawało się, że już nie wróci do Warszawy, a przecież, gdy trafiał na Łazienkowską w styczniu 2017 roku, mówiono, że może zostać gwiazdą.

Tymczasem okazało się, że nie ma chętnych na jego usługi i 23-latek musiał zostać w Legii. Od początku sezonu wykorzystuje szansę. Całkiem dobrze wyglądał jeszcze przed startem ligi. W słabych występach mistrzów kraju w europejskich pucharach często był jednym z wyróżniających się piłkarzy. W niedzielę od pierwszej minuty był aktywny. Dużo biegał, często pokazywał się do gry. Widać było, że ma dużo energii. Dobry występ ukoronował bramką.

Na minus: Pedro Tiba i Joao Amaral – dwaj Portugalczycy z Lecha mieli decydować o wynikach ekipy z Wielkopolski właśnie w takich spotkaniach jak to w niedzielę w Warszawie. W sierpniu trafili do Poznania i od razu mieli bardzo dobre wejście do drużyny. W hicie Lotto Ekstraklasy obaj zawiedli. Tiba tak naprawdę raz miał tylko niezłe podanie, ale było ono bardziej przypadkowe niż celowe. W każdym razie i tak dobrą szansę zmarnował Łukasz Trałka. Amaral wiele razy długo miał piłkę, ale można było odnieść wrażenie, że im więcej miał czasu na decyzję, tym trudniej było mu podjąć odpowiednią.

Akcja meczu: gol z 31. minuty – znakomite prostopadłe podanie z głębi pola wykonał Sebastian Szymański. Zawodnik Legii zagrał w pole karne do Nagy'a. Węgier na dużej szybkości umiejętnie minął Putnocky'ego i bez trudu skierował piłkę do pustej już bramki. Dla wracającego z wypożyczenia na Łazienkowską 23-latka to był drugi ligowy gol w tym sezonie. Pierwszego strzelił w sierpniu w wygranym 3-1, wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice.

Kontrowersja meczu – anulowany rzut karny – w 54. minucie sędzia Daniel Stefański podyktował jedenastkę dla gospodarzy. Na pierwszy rzut oka najlepszy tego dnia w Legii Nagy, który przepychał się z Rogne był faulowany przez norweskiego defensora. Po chwili, gdy wszystko było gotowe do wykonania rzutu karnego, arbiter został wezwany do monitora VAR. Kolejne powtórki udowadniały, że przewinienia na pomocniku warszawskiej drużyny jednak nie było. Stefański nie mógł podjąć innej decyzji. Nakazał wznowienie gry od bramki Lecha.

Liczba meczu: 8 – tyle z ostatnich dziewięciu meczów ligowych od początku 2016 roku wygrała Legia. Nie inaczej było także w niedzielę, choć w końcówce goście próbowali jeszcze zmienić niekorzystny wynik.



Nasza ocena: przerwa reprezentacyjna dobrze wpłynęła na Legię. Tak to przynajmniej wyglądało w niedzielę przy Łazienkowskiej. Na ostatnich treningach można było łatwo zauważyć, że atmosfera w zespole jest lepsza niż wcześniej. Nowy szkoleniowiec Ricardo Sa Pinto potrafił wyzwolić w grupie pozytywną energię. To od razu przełożyło się na grę jego drużyny. Oczywiście nie była to jest postawa, która może zapewnić obronę mistrzostwa Polski, ale na pewno pojawiło się małe światełko w tuneli. A Lech? Nie ma co ukrywać. To był bardzo słaby mecz w wykonaniu ekipy prowadzonej przez Ivana Djurdjevicia. Niewiele elementów funkcjonowało dobrze w zespole gości. Dzięki zwycięstwu Legia wyprzedziła Lecha w tabeli. Teraz stołeczni mają punkt przewagi nad drużyną z Poznania.