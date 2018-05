Bardzo miękkie lądowanie Romeo Jozaka?

Romeo Jozak z hukiem wyleciał z Legii Warszawa, ale możliwe, że nie pozostanie bezrobotny zbyt długo. Były trener mistrzów Polski może bowiem objąć posadę w FC Basel.

Taką sensacyjną wiadomość podał chorwacki tabloid „Vecernij List”. Jozak miałby zastąpić na stanowisku szkoleniowca Raphaela Wicky’ego, któremu nie udało się zdobyć dziewiątego mistrzostwa Szwajcarii z rzędu. Hegemonię potentata z Bazylei przerwali bowiem BSC Young Boys. Wcześniej Jozak był przymierzany do Dinama Zagrzeb, ale... w stolicy wybrano byłego trenera Lecha Poznań Nenada Bjelicę. Basel to także klub, który regularnie występuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europy (półfinał w 2013 roku).

Chorwat przyszedł do Legii we wrześniu 2017. Zastąpił na stanowisku Jacka Magierę. Od początku jego pracy w Ekstraklasie co prawda wyniki Wojskowych poprawiły się, ale styl niekoniecznie. W przerwie zimowej m.in. na jego życzenie ściągnięto dziesięciu nowych piłkarzy. Runda wiosenna w wykonaniu piłkarzy warszawskiego klubu nie przyniosła jednak spodziewanych zmian. Na dodatek wyniki również nie powalały, a w tym sezonie Legia musiała schodzić z boiska pokonana aż jedenastokrotnie. Mówiło się, że Jozak nie przeprowadza odpraw przedmeczowych, a wysyła na nie... psychologa. Krytykowano go także za przygotowania między rundami i obóz w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o długą podróż, jak i niezbyt intensywne treningi podczas obu zgrupowań.

Ostatecznie Chorwat został zwolniony został po porażce u siebie z Zagłębiem Lubin w połowie kwietnia. Praca w naszym kraju była jego pierwszą na stanowisku trenera seniorów. Wcześniej był tylko asystentem (m.in. w Dinamie Zagrzeb i NK Osijek), a także dyrektorem sportowym.

Interesujące jest, że w Legii wielokrotnie podkreślano, iż wzorem jest... FC Basel. W lutym funkcję doradcy zarządu objął były prezes szwajcarskiego klubu Bernhard Heusler. Jako potencjalnego następcę Romeo Jozaka wymienia się natomiast byłego szkoleniowca klubu z Bazylei Ursa Fischera.