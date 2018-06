Były napastnik Legii Michał Efir chce wrócić do gry

Michał Efir rozpoczął treningi z Górnikiem Łęczna. Dla trapionego kontuzjami byłego napastnika Legii Warszawa i Ruchu Chorzów to kolejna szansa na powrót do piłki nożnej. W minionym sezonie 26-latek pozostawał bez klubu, a jego ostatnim była I-ligowa Bytovia.

Efir był niezwykle obiecującym juniorem. Gdy miał 18 lat, ówczesny trener Legii Maciej Skorża włączył go wraz z Rafałem Wolskim i Danielem Łukasikiem do kadry pierwszego zespołu. Niestety pół roku później rozpoczęły się problemy wychowanka Wieniawy Lublin z kolanami.

Zimą 2011 roku zerwa więzadła krzyżowe i pauzował przez okrągły rok. Po powrocie na boisko znów imponował skutecznością w Młodej Ekstraklasie, czym zapracował na ponowne włączenie do pierwszej drużyny. W 2012 roku zadebiutował w lidze, wchodząc na boisko w meczu z Lechem.

Niestety w maju 2012 roku i lutym 2013 znów doznał zerwania więzadeł krzyżowych.

W lipcu 2014 roku trafił do Ruchu Chorzów, w którym występował przez dwa lata, by w 2016 roku dołączyć na rok do pierwszoligowej Bytovii. Czy to oznaczało koniec problemów ze zdrowiem? Ależ skąd! Pod koniec jesieni znów nie grał z powodu urazu więzadeł, a niemal rok później (we wrześniu 2017) przeszedł kolejną operację. Teraz 26-latek, o którym mówiono, że jako junior miał większy dar do strzelania goli niż Robert Lewandowski, walczy o kolejny powrót na boisko.

"Michał Efir trenuje z pierwszą drużyną Górnika Łęczna" – poinformował w sobotę na Twitterze rzecznik Górnika Łęczna Jakub Drzewiecki.

W obecnym sezonie Górnik walczy o uniknięcie spadku z I ligi.