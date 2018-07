Carlitos zgłoszony do rozgrywek w barwach Legii Warszawa

Napastnik Carlitos przeszedł z Wisły Kraków do Legii Warszawa, zatem najgłośniejszy transfer tego lata w Polsce został dopięty. Świadczy o tym fakt, który jako pierwszy podał portal 90minut.pl, że Hiszpan już został zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy, jako piłkarz mistrza Polski.

28-latek był objawieniem zeszłego sezonu, w barwach "Białej Gwiazdy" zdobył 24 bramki w 36 meczach i sięgnął po koronę króla strzelców Lotto Ekstraklasy.

Klub z Łazienkowskiej jeszcze oficjalnie nie potwierdził transferu, ale to już tylko formalność. Okazuje się, że Hiszpan już został zgłoszony w PZPN do zbliżających się rozgrywek, w barwach "Wojskowych".

Legia zainauguruje sezon 10 lipca meczem w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z irlandzkim Cork City, a cztery dni później powalczy o Superpuchar Polski w starciu z Arką Gdynia przy ul. Łazienkowskiej. Z kolei rozgrywki ligowe legioniści zainaugurują 21 lipca, mierząc się w 1. kolejce u siebie z Zagłębiem Lubin.

Na razie nie wiadomo, na jak długo będzie parafowany kontrakt, ale Carlitos ma zarabiać ok. 50 tys. euro miesięcznie. Suma transferu ma wynieść około milion euro.



Dzisiaj Hiszpan już zdążył pożegnać się z klubem z Krakowa, podziękował trenerom, pracownikom klubu, kolegom z zespołu oraz kibicom. ""Jestem dumny, że mogłem być częścią was. Nasze drogi się rozchodzą, ale nie mogę zakończyć tego pożegnania bez słów skierowanych do was. Sprawiliście, że na boisku czułem się niezwyciężony" - napisał w kierunku fanów Carlos Daniel Lopez Huesca.



