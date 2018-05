Ekstraklasa. Co się musi stać, aby Legia świętowała mistrzostwo u siebie?

Już trzecie z rzędu mistrzostwo jest dla piłkarzy Legii na wyciągnięcie ręki. Tytuł może trafić do Warszawy jeszcze w kolejce przedostatniej, gdy jego obrońcy zagrają właśnie u siebie z Górnikiem Zabrze. Do tego potrzeba jednak nie tylko dobrej formy piłkarzy Deana Klafuricia, ale też korzystnego układu gwiazd. Na firmament wpływ mają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.

- Puchar Polski zdobyliśmy jako cała drużyna, dla siebie, kibiców i całego miasta. Teraz czas na mistrzostwo kraju. Oglądałem filmy sprzed roku, kiedy odbywała się feta na Starówce. To coś pięknego, bardzo chcę to przeżyć. Zrobimy wszystko, by spełnić marzenie naszych kibiców - Christian Pasquato rozmarzył się niedawno w wywiadzie dla serwisu Legia.com.

Warszawa wyczekuje fety

Ale też i trudno się Włochowi dziwić. Mistrzowska podróż po Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu to dla zawodników, kibiców, klubu, ale też całego stołecznego miasta wydarzenie wielkie, doniosłe. Takie, którego się wyczekuje. I zapewne Warszawa wyczekuje fety już podczas drugiego majowego weekendu. I jeżeli faktycznie dojdzie do niej tak wcześnie, to będzie to najwcześniejsza od lat tego typu zabawa ciągnąca się od alejek Powiśla aż po największe ulice Śródmieścia.

W 2017 roku mistrzostwo zawitało do Warszawy dopiero 4 czerwca. Drużyna Jacka Magiery podejmowała wówczas Lechię Gdańsk i po niezbyt widowiskowym spotkaniu zremisowała bezbramkowo, lecz do tytułu to wystarczyło. Także w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego złote medale zawisły na szyjach legionistów w roku 2016. Zespół Stanisława Czerczesowa decydujący krok postawiła jednak o wiele bardziej zdecydowanie niż ten Magiery. Pogoń Szczecin 3-0 pokonała 15 maja ówczesnego roku, tamten sezon kończył się wyjątkowo szybko ze względu na mistrzostwa Europy we Francji. W 2014 roku klubowy autobus wyruszył spod Ł3 25 maja, wówczas Legia przegrała w 35. kolejce 1-2 z Ruchem Chorzów, ale większego znaczenia to nie miało. Z mistrzostwa cieszyła się już tydzień wcześniej i do jego zdobycia nie musiała nawet wychodzić na murawę, gdyż znów sprawę spartaczył Lech Poznań, gdy przegrał 1-2 w Gdańsku z Lechią.

Nawet remis na wagę złota

I niewykluczone, że spartaczy także w tym sezonie. Obecnie, dwie kolejki przed końcem, Legia jest liderem, ma 64 punkty, trzy więcej od drugiej „Jagi”, pięć od trzeciego „Kolejorza”. Wszystkie spotkania 35. kolejki, zarówno grupy mistrzowskiej, jak i spadkowej, rozgrywane są o tych samych porach, nie będzie więc sytuacji, w której warszawianie wygraliby ligę już po wcześniejszym niepowodzeniu rywali. Ale może być tak, że w przerwie niedzielnego meczu z Górnikiem Zabrze będą już myśleli o świętowaniu krajowej dominacji. I to nawet jeżeli na tablicy wyników widniał będzie remis.

Podstawa do mistrzostwa Legii jest bowiem taka – gracze Klafuricia muszą zdobyć więcej punktów od Jagiellonii i nie stracić trzech do Lecha. Jeżeli zawodnicy z Białegostoku przegrają z Zagłębiem w Lubinie, to Legii z zabrzanami wystarczy remis, jeżeli zremisują, to wtedy przy Łazienkowskiej musi triumfować gospodarz. Zwycięstwo piłkarzy z Podlasia w Lubinie jeszcze mistrzowskie emocje podtrzyma do ostatniej kolejki. Bowiem jeżeli wicelider i lider wygrają swoje spotkania, to utrzyma się status quo, a ten w kontekście ewentualnego zrównania się punktami obu zespołów na ostatniej prostej premiuje Jagiellonię. Ta była bowiem na wyższym, drugim miejscu w tabeli na zakończenie sezonu zasadniczego.

Marzenia ściętej głowy

W Poznaniu jest o wiele smutniej niż w Białymstoku. Dla piłkarzy ze stolicy Wielkopolski marzenia o złocie to marzenia ściętej głowy. Pięć punktów straty do stołecznych muszą odrobić w raptem dwa mecze. Może być więc i tak, że motywację zatracą jeszcze w kolejce przedostatniej, gdy pojadą do Krakowa na mecz z Wisłą. Jeżeli z grodu Kraka nie przywiozą pełnej puli, to oczywiście o mistrzostwie mogą na co najmniej najbliższych dwanaście miesięcy zapomnieć. Marzenia podtrzymają jednak tylko wtedy, jeśli Legia zremisuje bądź przegra z Górnikiem.

Przed zawodnikami Klafuricia raczej proste zadanie. Muszą zrobić swoje, udowodnić wyższość nad beniaminkiem z Zabrza, poczynaniami Lecha się nawet nie martwić i liczyć jedynie na potknięcie Jagi. Jeżeli zwrócimy uwagę na dziwaczne losy tego sezonu, w którym pomimo tysięcy zakrętów Legia i tak zawsze wychodziła na prostą i pozycję lidera, to nietrudno przewidzieć, że trzyletnia dominacja warszawian jest już blisko, bardzo blisko, a szampany przy Łazienkowskiej i tak wykorkują. Prędzej czy później.

Michał Błażewicz