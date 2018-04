Ekstraklasa. Romeo Jozak: Trzy ważne rzeczy są po naszej stronie

Od piątku walka o mistrzostwo Polski wkroczy w decydującą fazę. Najbliżej upragnionego celu są Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Trener „Wojskowych” Romeo Jozak nie kryje zadowolenia, że runda finałowa już się rozpoczyna, a z każdym kolejnym meczem wiązać się będzie coraz większa presja.

- Podczas rundy finałowej ważna jest każda sekunda meczu, każdy oddany strzał, każda zdobyta bramka, każdy wywalczony punkt. Wielka presja, wielkie oczekiwania i wielkie mecze. Czyli to, w czym Legia czuje się najlepiej – przyznał trener Jozak w rozmowie z serwisem legia.com. - Czeka nas oczywiście bardzo wymagający okres, gdzie każdy musi dawać z siebie jeszcze więcej niż ma. I to nie jest tylko nasze podejście, ale każdego zespołu, z którym będziemy się mierzyć. Mamy do rozegrania siedem meczów w lidze i - mam nadzieję - dwa w Pucharze Polski. To wystarczająco dużo, by zmienić układ tabeli i zdecydowanie zbyt mało, by popełniać błędy – ocenił.

Po sezonie zasadniczym tabelę Ekstraklasy otwiera Lech Poznań. „Kolejorz” ma punkt przewagi nad Jagiellonią. Legia, z identycznym dorobkiem punktowym, co rywal z Podlasia, jest dopiero trzecia.

- Lech i Jagiellonia są niezwykle głodne triumfu. Legia ostatnio wygrała dużo, ale zapewniam, że jesteśmy tak samo głodni. (...) Po naszej stronie są trzy ważne rzeczy: pewność siebie, doświadczenie i mentalność zwycięzców. Gra tutaj wielu reprezentantów swoich krajów, piłkarzy, którzy na krajowym podwórku wygrali już wszystko. Są też nowi zawodnicy, którzy w Polsce nie wygrali jeszcze nic. Stanowimy więc połączenie wyrachowania, doświadczenia i piłkarskiego głodu – przyznał chorwacki szkoleniowiec.

Zdaniem Jozaka, również czas powinien działać na korzyść jego zespołu. Zimą na Łazienkowską przyszło wielu nowych piłkarzy, a na aklimatyzację w nowym środowisku część z nich potrzebowała czasu.

- Musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, poznać nawzajem oraz przełamać barierę językową. To są dobrzy piłkarze, a oni potrafią radzić sobie z takimi wyzwaniami. Nie jesteśmy drużyną indywidualności. Jesteśmy zespołem, w którym są indywidualności. To zasadnicza różnica – podkreślił Jozak.

Legia Warszawa rozpocznie rundę mistrzowską od sobotniego meczu u siebie z Zagłębiem Lubin. Lech już w piątek zagra w Poznaniu z Koroną Kielce, a Jagiellonia rywalizować będzie w sobotę w Białymstoku z Górnikiem Zabrze.

