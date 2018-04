Ekstraklasa. Tonąca Legia brzytwy się chwyta. Z deszczu pod rynnę?

Romeo Jozak, niemający żadnego doświadczenia trenerskiego, poniósł w Warszawie porażkę. Miał na nowo scalić drużynę zrujnowaną niepowodzeniem w europejskich pucharach. Nie udało się, w Legii już go nie ma, a chorwackiego żółtodzioba zastąpił inny mało doświadczony trener. Jeśli gwarancją sukcesu Deana Klafuricia mają być jego dotychczasowe osiągnięcia, stołeczni kibice mogą być poważnie zaniepokojeni.

Bo tak naprawdę nie ma tu mowy o żadnych sukcesach. Klafurić, przez ponad pół roku asystent Jozaka, ma CV bardzo ubogie, choć w przeciwieństwie do poprzednika pewne pozycje w trenerskiej karcie już zapisał. Choć mało znaczące. Pracował z młodzieżowymi drużynami Dinama Zagrzeb oraz reprezentacji "Hrvatskiej", w poprzednim sezonie asystował w saudyjskim Al-Nassr. Przez trzy lata prowadził też chorwacką reprezentację kobiet, nie wygrał ani jednego meczu, zremisował trzy, przegrał aż w dwunastu.

Ryzyko na ostatniej prostej

Posadę w dorosłym futbolu męskim dostał dwukrotnie. Wcześniej pracował w trzecioligowym NK Udarnik, na początku obecnych rozgrywek w drugoligowym HNK Gorica. Doprowadził drużynę do czterech zwycięstw i jednego remisu, ale gdy pojawiła się oferta z Warszawy, nie wahał się ani chwili. Przez siedem miesięcy poznawał więc Legię, jej piłkarzy i gdy porażka 0-1 z Zagłębiem Lubin pogrzebała projekt Jozaka, przejął tymczasowo jego obowiązki. Będzie je pełnił do końca sezonu. Spore wyzwanie.

Ma ratować sezon, w którym z presją kibiców i właściciela oraz doprowadzeniem szatni do porządku nie poradziło sobie już dwóch szkoleniowców.

- Sporym zaskoczeniem było zatrudnienie Romeo przez Legię. Przecież nie miał żadnego doświadczenia w tym zawodzie, a obejmował tak wielki klub. Ale w mojej opinii, zważywszy na to, że wcześniej nie zmagał się z presją wyników i naciskiem kibiców, wykonuje całkiem niezłą pracę. Czy jest, jak mówią jedni, klaunem, czy też, jak twierdzą inni, geniuszem? To już ocenić musi ktoś, kto obserwuje jego postępy każdego dnia. Najlepiej po sezonie – tak zaledwie dwa dni przed ostatnim spotkaniem z Zagłębiem postępy Jozaka oceniał w rozmowie z eurosport.interia.pl Vedran Buble, dziennikarz chorwackiego serwisu Index.hr. Nie przypuszczał jeszcze wtedy, że prezes Dariusz Mioduski zdecyduje się na tak ryzykowny, a przez wielu określany jako niezrozumiały, krok już teraz. Na ostatniej prostej sezonu.



Wielka niewiadoma

I tak Klaufurić - choć według przecieków z szatni cieszący się wśród piłkarzy Legii sporym autorytetem - staje przed bardzo trudnym zadaniem. W podobnej sytuacji nigdy wcześniej się nie znalazł. Nigdy nie musiał reagować na kryzys w dużym klubie. Nie musiał odpowiadać za niego przed wymagającymi mediami i kibicami. Znalazł się w oku cyklonu, jeżeli nie zdobędzie mistrzostwa, to oczywiście nie będzie głównym winowajcą, ale dobrej prasy mu to nie przysporzy.



45-latek był dotychczas szanowany w ojczyźnie za dobry kontakt z prowadzonymi drużynami. W reprezentacji kobiecej nie było mu lekko, szczególnie, gdy walczył z federacją o większe pieniądze dla zawodniczek. Był postacią niewygodną, dlatego pożegnano się z nim bezpardonowo. I choć przez byłe podopieczne jest wspominany jako najlepszy fachowiec, z jakim przyszło im pracować, należy oddzielić chęć walki o drużynę od umiejętności czysto trenerskich. A te są tajemnicą. Nawet dla ludzi, którzy znają go od dekady.

- Przyjaźnię się z Deanem pewnie już od dziesięciu lat i trudno mi wypowiadać się na temat tego, czy nadaje się na pierwszego trenera Legii. Był ważną postacią w Dinamie oraz w Arabii Saudyjskiej, przeprowadzał tam wiele sesji treningowych, zresztą w Legii było podobnie. Jego kontakt z zawodnikami zawsze był znakomity, niemniej do tego, co spotka go w ciągu zbliżających się tygodni, przygotowany nie jest - mówi nam Chorwat Hrvoje Tironi, piszący dla Goal.com. I pomimo dobrych relacji z trenerem niczego w jego przypadku pewien nie jest. Przede wszystkim zważywszy na to, jak specyficznym do prowadzenia klubem jest mistrz Polski.

- Trudno mi powiedzieć, czy Dean może coś w Legii zmienić. Czy może wstrząsnąć zespołem. Przecież nie wiemy, czy i jak potrafi panować nad sytuacją, gdy to on jest na świeczniku. Jak radzi sobie z presją. A ta w Legii jest gigantyczna. Mam dziwne przeczucie, że Dean sprawdzi się na tym stanowisku, choć też chodzi mi po głowie, że jego zatrudnienie okaże się totalną klapą - mówi Tironi.

