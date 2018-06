Inaki Astiz przedłużył kontrakt z Legią Warszawa o kolejny rok

Hiszpan Inaki Astiz przedłużył kontrakt z Legią Warszawa do 30 czerwca 2019 roku - poinformował klub piłkarskiego mistrza Polski. Będzie do 10. sezon 34-letniego obrońcy w stołecznym klubie.





Astiz trafił do Legii przed rozpoczęciem sezonu 2007/08 z Osasuny Pampeluna. Najpierw na roczne wypożyczenie, a następnie już na stałe. Spędził w Warszawie osiem sezonów, a później, w 2015 roku, przeniósł się do APOEL-u Nikozja, gdzie występował przez dwa lata. W sierpniu 2017 poinformowano o jego powrocie do warszawskiego klubu.

"Kolejny sezon spędzę u siebie - czuję się na Legii jak w domu. Cieszę się z podpisania nowego kontraktu. To najlepszy klub w Polsce. Chcę podziękować kolegom z drużyny, bo dzięki nim moja postawa wyglądała tak dobrze. Fizycznie czuję się świetnie, nie miałem w tym roku żadnego urazu. Teraz trzeba ciężko pracować i przygotowywać się do nowego sezonu" - powiedział Astiz, cytowany w klubowym komunikacie.

Hiszpan jest trzykrotnym mistrzem Polski i sześciokrotnym zdobywcą krajowego Pucharu. Dwa razy cieszył się także z tytułu mistrza Cypru z APOEL-em.



Legia rozpocznie obronę tytułu meczem u siebie z KGHM Zagłębiem Lubin w lipcu.