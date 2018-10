Jagiellonia - Legia 1-1. Sandro Kulenović: To pierwsza tak ważna bramka

Sandro Kulenović w piątkowy wieczór strzelił najważniejszego gola w swoim życiu. 18-letni Chorwat w 89. minucie trafił do siatki Jagiellonii Białystok, dzięki czemu Legia Warszawa wywiozła z trudnego terenu jeden punkt (1-1). - To pierwsza tak ważna bramka w moim życiu - powiedział.

- Ten mecz był dla nas bardzo ważny, a rywal bardzo dobry. Jagiellonia pokazała dobrą grę, wciąż jest liderem, ale my na pewno tego tak nie zostawimy. Będziemy chcieli jak najszybciej znaleźć się na pierwszym miejscu w tabeli. Ta gra do końca i strzelane gole, to nie jest przypadek. Drużyna ciężko pracuje na treningach, pokazuje charakter i daje z siebie wszystko - przyznał po meczu Kulenović w rozmowie z oficjalną internetową stroną Legii.

- W dwóch ostatnich meczach chcieliśmy zdobyć sześć punktów, zdobyliśmy jednak tylko dwa. Ale akurat ten dzisiejszy może okazać się bardzo ważnym punktem na koniec sezonu. Na każdym treningu daję z siebie wszystko, a już decyzją trenera jest to, na kogo stawia podczas meczu. Bardzo mu dziękuję, bo dał mi szansę gry w ostatnich kilku spotkaniach. Nadal będę ciężko pracował. Ten gol na pewno doda mi pewności, to taka pierwsza poważna bramka w moim życiu, pierwsza w Legii i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dedykuję go mojej babci, która odeszła dwa miesiące temu - poinformował.

Zmiany zaszły nie tylko pod względem skuteczności, ale również wyglądu. Rosły napastnik pożegnał się w ostatnim czasie również ze swoimi dłuższymi włosami.

- Nowa fryzura? Tak, była mi potrzebna zmiana, więc zdecydowałem się na ścięcie włosów. Co prawda trochę mi zimno, ale będzie lepiej - wyraził nadzieję Chorwat.

