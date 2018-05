Lech - Legia. Warszawski klub zaplanował fetę w poniedziałek

Jeżeli Legia Warszawa zdobędzie w niedzielę mistrzostwo Polski na stadionie Lecha Poznań, to puchar i złote medale odbierze... w poniedziałek. Klub wszelkie szczegóły ewentualnej fety podał już za pośrednictwem swojej strony internetowej.

"Legia Warszawa informuje, że w przypadku zdobycia tytułu Mistrza Polski w sezonie 2017/18, ceremonia wręczenia zawodnikom trofeum i medali odbędzie się w poniedziałek, 21 maja, o godz. 17.30 na Pl. Zamkowym w Warszawie. Uroczystość będzie miała charakter otwarty. Wcześniej jednak przed drużyną jeszcze jedno, najważniejsze zadanie do wykonania, dlatego dodatkowe informacje o ceremonii przekażemy po pozytywnym zakończeniu ostatniej kolejki Lotto Ekstraklasy" - czytamy w krótkim komunikacie zawartym na łamach serwisu Legia.com.

Legia dodała przy okazji, że choć planowała zaprosić choć część pozostających w Warszawie kibiców do wspólnego oglądania niedzielnego starcia z "Kolejorzem" na obiekcie przy Łazienkowskiej, to "mimo ogromnych starań" nie otrzymała niezbędnych papierów na organizację na Stadionie Wojska Polskiego imprezy masowej.

Cała sytuacja to pokłosie dziwacznej decyzji poznańskiego klubu o tym, że nie zezwoli na to, aby w razie wywalczenia przez Legię trzeciego z rzędu tytułu, warszawianie nie cieszyli się z sukcesu na INEA Stadionie. Lechici tłumaczyli to kwestiami bezpieczeństwa i obawą o zamieszki wywołane na i pod stadionem. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony polskiego środowiska piłkarskiego, ale zmieniona nie została.



Mająca trzy punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Legia musi w stolicy Wielkopolski co najmniej zremisować, aby nie oglądać się na to, co będzie się działo w Białymstoku, gdzie z Jagą rywalizowała będzie Wisła Płock.



Początek decydującej o losach mistrzostwa, 37. kolejki Ekstraklasy w niedzielę o godzinie 18.