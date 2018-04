Legia - Górnik. "Wojskowi" chcą odkupić winy

Coraz mniej szans na uratowanie sezonu ma Legia Warszawa. Po porażce z Zagłębiem Lubin na inaugurację rundy finałowej Ekstraklasy drużyna dalej zależna jest od rywali. Od soboty także od nowego trenera. Piłkarze - jak zapowiedział Michał Kucharczyk - chcą zadośćuczynić kibicom zamieszanie poprzez efektowną wygraną w półfinale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze.

Zdjęcie Michał Kucharczyk /Newspix

Przy Łazienkowskiej dzieją się rzeczy, które zaskakiwać mogą nawet na tle wysokich standardów absurdu Ekstraklasy. Jacek Magiera jeszcze sezon wcześniej zapewnił drużynie obfitą w historyczne mecze w Lidze Mistrzów jesień oraz wiosnę zakończoną obroną tytułu, lecz przed obroną pozycji w klubie kilka miesięcy później go to nie uratowało. Po serii słabych wyników i odpadnięciu z europejskich pucharów prezes Dariusz Mioduski zdecydował się na zmianę szkoleniowca i szatnię powierzył debiutującemu na tym stanowisku Romeo Jozakowi. Chorwat przetrwał od września do kwietnia, po przegranej 0-1 z Zagłębiem także i mu podziękowano. Do końca sezonu posadę przejął Dean Klafurić, czyli dotychczasowy asystent Jozaka. Pamiętajmy, że on także jest odpowiedzialny za słabą formę drużyny.

Wśród wielu obserwatorów i ekspertów panuje powszechne przekonanie, że ciągłe zmiany trenerów nie są realnym problemem Mioduskiego. Tym są ci panowie, którzy co kolejkę wychodzą na murawę i praktycznie co kolejkę przez 90 minut rozczarowują swoją postawą. Zarabiającym największe w polskiej lidze pieniądze legionistom zarzuca się brak zgrania, zaangażowania i ambicji godnej inkasowanych kwot.

Znany z trudnych kontaktów z mediami Kucharczyk wielokrotnie już dostawał po głowie od dziennikarzy i kibiców, ale nie pozostaje mu nic innego, jak tylko starać się o zmiany. I o chęci zmian zapewniać. - Do meczu z Górnikiem podchodzimy jak do każdego innego. Jesteśmy niezwykle zdeterminowani, myślimy tylko o zwycięstwie. Zagramy przed własną publicznością i musimy odkupić winy za to, czego kibice byli świadkami w poprzednich dniach - opowiadał "Kuchy King" na łamach oficjalnej klubowej strony.

Największym paradoksem tak słabego sezonu Legii jest to, że wciąż - niemal miesiąc przed jego zakończeniem - ma ona szansę na podwójną koronę. I Kucharczyk chce z tego paradoksu skorzystać. - Ostatnio zawiedliśmy nie tylko siebie samych, ale przede wszystkim kibiców. Musimy odkupić winy. Musimy! Wiadomo, że spotkanie z Górnikiem będzie się rządzić swoimi prawami, jak to starcie pucharowe. Jesteśmy jednak na najlepszej drodze, by w maju zagrać na Stadionie Narodowym, choć na radość wspólnie z fanami przyjdzie czas dopiero po 90 minutach - zauważył 27-letni wychowanek stołecznego klubu.

Warto nadmienić, że legionistów w środowy wieczór przy Łazienkowskiej czekać może więcej niż regulaminowe półtorej godziny gry. Jeżeli podczas debiutu Klafuricia w Warszawie padnie remis 1-1, to zgromadzona na stadionie publika będzie świadkiem dogrywki.



