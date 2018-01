Legia. Habib Maïga i Chris Philipps na testach medycznych

Habib Maïga i Chris Philipps w najbliższym czasie mają przejść testy medyczne przed transferami do Legii Warszawa - poinformował trener mistrzów Polski Romeo Jozak. Obaj piłkarze grają w Ligue 1.

Maïga przejdzie badania w czwartek, a Philipps ma je odbyć do niedzieli. Obaj w poniedziałek powinni rozpocząć treningi z Legią.



22-letni Maïga to powołany ostatnio do reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej środkowy pomocnik. Przez ostatnie lata reprezentował francuskie AS Saint-Étienne, a jesienią w Ligue 1 zagrał w 13 meczach i strzelił jednego gola. Ostatni raz jednak przed ponad miesiącem, bo 20 grudnia.



Philipps jest z kolei reprezentantem Luksemburga. 23-letni środkowy pomocnik jako junior przeszedł do francuskiego FC Metz i z krótką przerwą na występy w niemieckim Preußen Münster grał tam do teraz. W rundzie jesiennej w Ligue 1 zanotował 11 występów. W jego przypadku, podobnie jak Maïgi, ostatni występ w lidze miał miejsce ponad miesiąc temu, bo 9 grudnia.



Mistrz Polski już pozyskał w zimowym oknie transferowym: Domagoja Antolicia, Eduardo, Williama Remy'ego i Marka Veszovicia.





