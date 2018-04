Legia. Maciej Rybus przewiduje powrót Stanisława Czerczesowa

Stanisław Czerczesow miał bardzo udany sezon pracy w Legii Warszawa. Pod jego wodzą klub z Łazienkowskiej w 2016 roku wywalczyła mistrzostwo i Puchar Polski. – Myślę, że pewnego dnia znów poprowadzi zespół z Warszawy. Bardzo mu się tam podobało – powiedział pomocnik kadry i Lokomotiwu Moskwa Maciej Rybus.

Czerczesow w tym momencie jest selekcjonerem reprezentacji Rosji. Raczej trudno spodziewać się, aby zachował posadę po zbliżającym się mundialu. Jego drużyna nie prezentuje najwyższej formy i prawdopodobnie będzie miała problem, aby awansować do fazy pucharowej.

Tymczasem w Legii, a więc ostatnim klubie prowadzonym przez byłego bramkarza "Sbornej", trwają ponownie poszukiwania pierwszego szkoleniowca. Kilka dni temu zwolniono Chorwata Romeo Jozaka.

- Rozmawiałem z trenerem Czerczesowem już w Rosji po pobycie w Polsce. Byliśmy na kawie. Był niezwykle zadowolony z czasu spędzonego w Warszawie.

- Zauważyłem, że bardzo polubił Polskę, dużo o niej rozmawialiśmy. Moim zdaniem Czerczesow był po prostu zachwycony Legią, infrastrukturą, atmosferą wielkiego klubu i samą Warszawą. Myślę, że chciałby wrócić do mojego kraju. Nie wiem, kiedy to się stanie, ale jestem przekonany, że kiedyś powinno. Tym miejscem będzie oczywiście Legia. A czy mógłby objąć reprezentację? W kadrze mamy nadal dobrego trenera i nie musimy niczego zmieniać - mówi Rybus, który pracował z tym szkoleniowcem w Tereku Grozny w sezonie 2012/2013.

- Lubiłem z nim pracować. On ma świetny charakter do bycia trenerem. Zawsze byliśmy odpowiednio przygotowani do meczów. Jest znakomitym motywatorem. W czasie pracy z nim najważniejsze jest zaangażowanie i koncentracja. Nie ma mowy o żartowaniu w trakcie zajęć. Jest trenerem, który potrafi przemówić do zawodnika spokojnie i bez krzyczenia. Wystarczy, że na ciebie spojrzy i już wszystko jest jasne. Jego spojrzenie jest bardzo surowe - dodał Rybus w rozmowie z rosyjskim R-Sportem.

