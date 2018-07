Legia przedłużyła kontrakt z Tomaszem Nawotką

Tomasz Nawotka podpisał we wtorek nowy, czteroletni kontrakt z Legią Warszawa. 21-letni prawy obrońca lub skrzydłowy trafił do stolicy cztery lata temu z Sokoła Ostróda, a poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w I-ligowym Zagłębiu Sosnowiec, z którym świętował awans do Ekstraklasy.

"Cieszymy się z podpisania kontraktu przez kolejnego młodego zawodnika. Rozwój Tomasza obserwowaliśmy przez kilka lat tutaj, przy Łazienkowskiej i na wypożyczeniu do I ligi, podczas którego poprawił wiele parametrów swojej gry. Mimo że w pierwszym okresie przygotowań doznał kontuzji i jego powrót na boisko spodziewany jest w drugiej połowie lipca, ma nasze pełne wsparcie. Przekonała nas jego piłkarska jakość. Na takich zawodnikach będziemy budować przyszłość Legii" - powiedział dyrektor techniczny Legii Ivan Kepcija, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

21-letni Nawotka urodził się w Olsztynie, a pierwsze seniorskie kroki stawiać w Concordii Elbląg. Do Legii trafił w wieku 17 lat, w latach 2015-2017 występując w rezerwach mistrzów Polski i rozgrywając mecze w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.