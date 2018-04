Legia Warszawa. 12 mln euro odstępnego w kontrakcie Niezgody?

W czwartek Jarosław Niezgoda przedłużył kontrakt z Legią, który wiąże go z warszawskim klubem do 30 czerwca 2022 roku. Według "Super Expressu" w nowej umowie zapisano kwotę odstępnego rzędu 10-12 mln euro, choć sam piłkarz powątpiewa w to, że uda się za niego tyle uzyskać.

Niezgoda ma za sobą ciężki rok. Najpierw spadł z Ruchem Chorzów z Lotto Ekstraklasy, potem przeżył nieudane młodzieżowe mistrzostwa Europy. Trudne chwile go zahartowały i po powrocie na Łazienkowską z wypożyczenia gra na miarę swoich możliwości. W tym sezonie strzelił już 12 goli w lidze i wyrósł na lidera mistrza Polski. W nagrodę dostał nowy kontrakt.

Legia musi bardzo cenić 23-letniego napastnika, bowiem miała zapisać w jego kontrakcie 10-12 mln euro odstępnego.

- Myślę, że umowna kwota nie ma większego znaczenia, bo jak przyjdzie nawet mniejsza oferta, to zostanie rozpatrzona - podkreślił Niezgoda w rozmowie z "Super Expressem", choć nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że taka kwota rzeczywiście znalazła się w jego papierach.

- Co do wysokości tej sumy, to nie mam 18 lat, tylko już 23. Za piłkarza w tym wieku, wyjeżdżającego z polskiej ligi, raczej trudno będzie tyle uzyskać. Musiałbym naprawdę wiele w tym roku dokonać, żeby tak się stało - dodał Niezgoda.

Legia na pewno nie jest szczytem jego marzeń. Niezgoda chciałby spróbować swojego szczęścia w Bundeslidze, Ligue 1 albo Serie A, czyli tam, "gdzie radzą sobie Polacy".