Legia Warszawa bez trenera Wojciecha Kowalewskiego i Cristiana Pasquato

Wojciech Kowalewski odchodzi ze sztabu pierwszego zespołu, ale będzie kontynuował współpracę z klubem w innej roli - poinformował piłkarski mistrz Polski Legia Warszawa. Z kolei trenującą w Warce drużynę opuścił włoski pomocnik Cristian Pasquato.

Zdjęcie Legia Warszawa /Marcin Szymczyk /Newspix Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielka sensacja na mundialu. Niemcy jadą do domu. Wideo Eurosport



"Ze względu na moje sprawy rodzinne, nie będę mógł poświęcać klubowi tyle czasu, ile dotychczas, dlatego byłem zmuszony podjąć decyzję o rezygnacji z mojej funkcji w drużynie. Legia zawsze była dla mnie czymś więcej niż tylko miejscem pracy, dlatego wspólnie z zarządem podjęliśmy decyzję, że będę kontynuował współpracę z klubem w innej roli, w oparciu o konkretne projekty, o szczegółach których aktualnie rozmawiamy" - przekazał Kowalewski.



Były bramkarz Legii i reprezentacji dołączył do sztabu pierwszego zespołu na początku 2017 roku jako asystent trenera bramkarzy. Przez półtora roku wspierał Krzysztofa Dowhania, który nadal będzie pełnić swoją funkcję.



Wcześniej Legia poinformowała, że we wtorek zgrupowanie w Warce opuścił Pasquato, a decyzja została podjęta "z powodów pozasportowych". Klub ma zapewnić zawodnikowi możliwość tymczasowych treningów indywidualnych w Warszawie do czasu powrotu zespołu.