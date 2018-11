Legia Warszawa. Czas Nagy'a. Od zsyłki do etatowego reprezentanta

Znakomita gra Dominika Nagya w barwach Legii Warszawa musiała poskutkować w ten sposób. Węgier, który w poprzednim sezonie sprawiał sporo problemów wychowawczych i znalazł się na niemałym zakręcie kariery, znów został powołany na mecze reprezentacji. Te listopadowe w Lidze Narodów.

"Sprawiający problemy 22-latek będzie miał okazję odetchnąć od zgiełku stolicy, odrodzić się w ojczyźnie i pokrzepiony wrócić do Warszawy. A jeżeli nie pomoże ta zsyłka, to przy Łazienkowskiej nie będzie na niego czekał nikt i nic. Może poza wilczym biletem do innego klubu" - tak sytuację błyskotliwego skrzydłowego opisywaliśmy w grudniu zeszłego roku, gdy prowadzący Legię Romeo Jozak odsunął go od drużyny. Można było mieć wówczas poważne obawy o to, co stanie się z jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy Ekstraklasy.

Na szczęście los pokazał, że obawy niesłuszne. Nagy w styczniu poszedł na półroczne wypożyczenie do Ferencvarosu, w ojczyźnie się odrodził i do Warszawy wrócił odmieniony, spokojniejszy. I najwidoczniej skupiony tyko na futbolu. W dwunastu meczach ligowych tego sezonu cztery gole strzelił, przy trzech kolejnych asystował, a najświeższe show, jakie zaprezentował kibicom, pochodzi z soboty, gdy do zwycięstwa 4:0 nad Górnikiem Zabrze przyłożył się jedną bramką zdobytą i jedną wypracowaną koledze.

Reprezentacja Węgier nie może więc pozwolić sobie na utratę gracza będącego w tak dobrej formie. Dla Nagya jest to drugie kolejne powołanie na mecze Madziarów. W październiku rozegrał 22 minuty z Grecją i 75 minut z Estonią, w tym drugim ze spotkań dywizji C Ligi Narodów trafił nawet do siatki. Teraz o podtrzymanie świetnej serii i dyspozycji powalczy w rewanżu z Estonią 15 listopada i rozgrywanym trzy dni później starciu z Finlandią. W drugim z meczów na boisku powinien spotkać kolegę z ligowych boisk. Grający w Miedzi Legnica Petteri Forsell ponownie znalazł uznanie w oczach prowadzącego jego kadrę Markku Kanerva.