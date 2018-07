Legia Warszawa. Czterech zawodników na liście transferowej

Cristian Pasquato, Hildeberto, Brian Iloski oraz Mateusz Praszelik znaleźli się na liście transferowej Legii Warszawa. Do czasu znalezienia nowego klubu zawodnicy zostali przesunięci do drużyny rezerw.

Legia rozpoczęła odchudzanie kadry przed rozpoczęciem sezonu. Jak donosi strona Legia.net czterech zawodników może szukać sobie nowych pracodawców i zostało przesuniętych do drużyny rezerw.

Najbardziej znanym z "odstrzelonych" zawodników jest Cristian Pasquato, sprowadzony w lipcu zeszłego roku z Juventusu Turyn. Włoch pod koniec sezonu nabrał wiatru w żagle, ale podczas letniego obozu pokłócił się z trenerem Dean Klafuriciem i został odesłany do Warszawy.

Hildeberto po przyjściu do Legii miał problemy z utrzymaniem właściwej wagi i zimą został wypożyczony do angielskiego trzecioligowca Northampton Town. Zarówno on, jak i Pasquato mogą zarówno odejść definitywnie, jak i na wypożyczenie.

W przypadku Briana Iloskiego i Mateusza Praszelika w grę wchodzi wyłącznie wypożyczenie. Pierwszy z nich, 22-letni Amerykanin jest w Legii od lutego 2018 roku, drugi - 17-letni bramkarz powinien szukać klubu w którym mógłby "złapać" minuty w seniorskiej piłce.

Legia sezon rozpocznie już we wtorek 10 lipca od meczu I rundy eliminacji z Cork City.



