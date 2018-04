Legia Warszawa. Dariusz Mioduski: Nie zwalniałem Jozaka pod wpływem impulsu

- Z punktu widzenia Legii Warszawa nie była to łatwa decyzja, ale jesteśmy przekonani, że optymalna. Czy idealna? Dowiemy się - powiedział prezes mistrzów Polski Dariusz Mioduski na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej po zwolnieniu trenera Romeo Jozaka. Jego obowiązki do końca sezonu przejmie Dean Klafurić, który dotychczas pełnił rolę drugiego trenera.

Legia Warszawa przegrała w sobotę z Zagłębiem Lubin 0-1. Jedenasta porażka w sezonie była gwoździem do trumny Romeo Jozaka. Chorwat nie jest już trenerem mistrzów Polski.

- Dzięki Bogu nadal jesteśmy punkt za liderem i wszystko jest w naszych rękach. Nie ma dziś z nami trenera Deana Klafuricia, bo to czas, by dobrze skoncentrował się na drużynie. Sytuacja klubu była wówczas taka, że dziś jestem pewny, że zatrudnienie Romeo Jozaka było właściwą decyzją. Z różnych powodów jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, ale byłem zmuszony podjąć następny ryzykowny ruch. Biorę za to pełną odpowiedzialność. Wciąż możemy wygrać ekstraklasę i zdobyć Puchar Polski – tłumaczył Dariusz Mioduski.

- Nie mamy dziesięciu lat, by spokojnie budować drużynę. Musimy zrobić to szybko, by nie zostać w tyle. Pomimo tej rewolucji, cały czas mamy możliwość zdobycia dwóch trofeów. Nic się nie zmienia, jedziemy dalej. Wczorajszej decyzji nie podjąłem pod wpływem impulsu - dodał prezes Legii Warszawa.

Legia Warszawa przegrała trzeci mecz w tym roku przed własną publicznością. Warszawianie mają na koncie 54 punkty. W tabeli prowadzi Lech Poznań, który zgromadził 55 pkt.

- Nie jestem nieomylny. Nie będę też czekał ze zmianami, jeśli uważam, że są one konieczne. Nawet jeśli ktoś zarzuca mi wprowadzanie chaosu. Mamy swój konkretny plan i go realizujemy. Jeśli następne zmiany będą konieczne, to ich dokonam - wyjaśniał Mioduski.

- Dean Klafurić zna drużynę od środka, wie, jaki potencjał drzemie w zawodnikach. Co do Aleksandra Vukovicia, mieliśmy okazję rozmawiać w piątek na temat jego przyszłej roli. Vuko jest ważną częścią zespołu. Jego obecność w szatni zawsze pomaga - dodał Ivan Kepcija, dyrektor techniczny Legii.

W środę Legia zagra w Warszawie z Górnikiem Zabrze w rewanżu półfinału PP. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1. Później mistrz Polski zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków w Ekstraklasie.

