Legia Warszawa. Dean Klafurić zaczął dobrze, ale czy to będzie miało znaczenie?

Jak na razie wszystko układa się po myśli chorwackiego trenera. Dean Klafurić nieco ponad tydzień temu zastąpił na stanowisku pierwszego szkoleniowca Legii rodaka Romeo Jozaka. Najpierw z drużyną awansował do finału rozgrywek o Puchar Polski, a w niedzielę w Lotto Ekstraklasie zanotował wyjazdowe zwycięstwo nad krakowską Wisłą. Czy zostanie na dłużej?

Klafurić w niedzielę jako siódmy zagraniczny trener w XXI wieku poprowadził Legię w meczu ligowym. Żaden z jego poprzedników w debiucie w Ekstraklasie nie przegrał i tak samo było w przypadku.

Chorwat, podobnie jak we wrześniu 2016 roku tymczasowy opiekun zespołu Aleksandar Vuković, zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej na stadionie krakowskiej Wisły. Wtedy Legia zremisowała bezbramkowo. Teraz wynik był o wiele lepszy.

Goście z Łazienkowskiej zwyciężyli po bardzo ładnym golu Cristiana Pasquato. Włoch to chyba największy zwycięzca zmiany na stanowisku trenera w Legii. Kilka dni temu w półfinale Pucharu Polski przeciwko Górnikowi Zabrze to właśnie po jego podaniu w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zwycięską bramkę zdobył Jarosław Niezgoda. Teraz wychowanek Juventusu okazał się bohaterem niedzielnego meczu przy ulicy Reymonta.

W drugiej połowie sędzia Mariusz Złotek niesłusznie pokazał drugą żółtą kartkę Niezgodzie, który jego zdaniem symulował faul. Warszawianie utrzymali jednak korzystny rezultat do ostatniej minuty.

– Nie będę komentował pracy arbitrów. Oni wykonują swoją pracę, ale mogę powiedzieć, że Niezgoda jest wspaniałym zawodnikiem. Mamy zresztą 25 wspaniałych zawodników i każdy z nich może być gwiazdą. Dzisiaj był nią Pasquato, w kolejnym meczu będzie ktoś inny. Dziś na przykład w końcówce zagrał dobrze Łukasz Broź. Mamy opcje, by rotować składem. Podkreślam - to jest nasza przewaga, że w kadrze mamy równych 25 zawodników i na pewno będziemy z tego korzystać. Chociażby z tego powodu, że gramy co cztery dni – powiedział Klafurić.

W Legii po dwóch zwycięstwach pod wodzą nowego trenera atmosfera jest o wiele lepsza. Widać to po reakcjach piłkarzy na murawie i w szatni.

Teraz przed warszawskim zespołem kilka dni przygotowań i kolejne spotkanie ligowe. Tym razem z Koroną Kielce. Klafurić to cały czas trener tymczasowy. Przy Łazienkowskiej trwają poszukiwania szkoleniowca, który w nowym sezonie poprowadzi drużynę.

Trudno jednak powiedzieć, co by się stało, gdyby pod wodzą chorwackiego 45-latka stołeczna ekipa obroniła mistrzostwo i zdobyła Puchar Polski.

