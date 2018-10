Legia Warszawa. Dwa tygodnie przerwy Krzysztofa Mączyńskiego

Krzysztof Mączyński potrzebuje jeszcze dwóch tygodni, by powrócić do zdrowia. Przesunięty w drugiej połowie września do rezerw Legii Warszawa pomocnik znów boryka się z urazem mięśnia, który nie pozwolił mu na wyjazd do Rosji na mistrzostwa świata. Kontuzja sprawiła, że nie pojawił się na boisku w niedzielnym meczu Legii II z Victorią Sulejówek (2-1).

- Krzysztof Mączyński zmaga się z urazem, z którym borykał się jeszcze przed mistrzostwami świata w Rosji. Na własne życzenie zagrał ostatnio z Mazurem Ełk, ale jak najszybciej chce wrócić na murawę. Pomocnik potrzebuje jeszcze około dwóch tygodni na powrót do zdrowia. Czekamy na niego, to świetny piłkarz i młodsi zawodnicy mogą się uczyć od niego bezpośrednio z boiska – powiedział po niedzielnej wygranej trener rezerw Piotr Kobierecki.

Ricardo Sa Pinto przesunął Mączyńskiego do rezerw w drugiej połowie września.

- Na jego pozycji mamy jednak pięciu zawodników. Cafu, Antolić i Martins to w tej chwili piłkarze znajdujący się od niego wyżej w hierarchii, dodatkowo jest jeszcze Philipps. Trudno, przy tylu piłkarzach, znaleźć miejsca dla wszystkich. Taka liczba pomocników utrudniała mi stosowanie pewnych schematów w treningach. Nie wykluczam jego powrotu do pierwszego zespołu, musi zapracować na swoją szansę – argumentował.

W tym sezonie Mączyński zagrał już w trzech meczach rezerw Legii, strzelając jednego gola.

