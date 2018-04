Legia Warszawa. Gheorghe Hagi poprowadzi klub? "Czemu nie"

Giełda nazwisk, które wymienia się w kontekście nowego trenera Legii Warszawa, sukcesywnie się powiększa. I to o postaci w europejskiej piłce znaczące coraz więcej. Teraz można napotkać się z plotkami rumuńskich gazet o tym, że przy Łazienkowskiej pracować miałby znakomity przed laty piłkarz Gheorghe Hagi, obecnie prowadzący Viitorul. Co więcej, sam zainteresowany przeprowadzki do Warszawy nie wyklucza.

Stołecznych do końca sezonu prowadził będzie Dean Klafurić, w poprzednich miesiącach asystent Romeo Jozaka, obecnie jego awaryjny następca. Chorwat przejął szatnię po tym, jak Dariusz Mioduski nie wytrzymał już słabej gry i równie słabych wyników osiąganych przez poprzedniego eksperta z bałkańskiego kraju. Posada "Klafa" jest jednak raczej tymczasowa i w Warszawie poszukiwany jest już ktoś, kto mógłby na stałe przejąć pełnioną przez niego funkcję.

Dlaczego zatem miałby nie robić tego Hagi? Fantastyczny przed laty rozgrywający, piłkarz najpierw Realu Madryt (1990-92), później Barcelony (1994-96), zwycięzca Pucharu UEFA z 2000 roku w barwach Galatasarayu, na ławce trenerskiej nie jest w stanie nawiązać do swoich największych osiągnięć sprzed zawieszenia butów na kołku. Próbował już pracy w wielu miejscach, trenował nawet reprezentację Rumunii czy wspominany Galatasaray, a od trzech lat prowadzi Viitorul, który rok temu doprowadził do mistrzostwa kraju. Ale w obecnym sezonie klub z Konstancy już tak dobrze nie gra, przez co coraz częściej wspomina się o rozstaniu obu stron. Także przez nie same. - Mogę odejść choćby jutro, jeżeli ktoś tego będzie chciał. Czuję ogromną presję, ale mam taką przewagę, że nie wyjdę tylnymi drzwiami. Nigdy tego nie robiłem i nie zrobię teraz - 53-latek grzmiał na łamach jednego z rodzimych pism, gdy zapytano go o ewentualny koniec współpracy z obecnym klubem.

Co ciekawsze z punktu widzenia, w rozmowie tej podjęto też temat Legii. - Czy podpisałbym kontrakt z Legią? Czemu nie. Każda drużyna, która ma szansę pograć w europejskich pucharach, jest dla mnie interesującą opcją - odpowiedział niejednoznacznie. - Nie wiem jeszcze, na co się zdecyduję. Pracuję praktycznie 24 godziny na dobę - podkreślił po chwili.

Wcześniej wśród trenerskich nazwisk, którym wróżono przyszłość w Warszawie, wymieniano innego Rumuna Eduarda Iordanescu, znającego już klubową szatnię Stanisława Czerczesowa, Ukraińca Myrona Markiewicza, a z polskich fachowców Michała Probierza czy nawet selekcjonera Adama Nawałkę.