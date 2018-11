Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4-0. Legia najmłodsza od lat

Po sobotnim meczu z Górnikiem Zabrze Legia Warszawa ma powody do świętowania. Nie dość, że mistrzowie Polski wygrali u siebie 4-0 to jeszcze wystawili najmłodszą wyjściową jedenastkę od sezonu 2015/2016, gdy prowadzone są w Ekstraklasie oficjalne statystyki. Średnia wieku wyniosła 25,27 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sa Pinto po pokonaniu 4-0 Górnika. Wideo TV Interia

Średnią wieku najbardziej zaniżyli 19-letni bramkarz Radosław Majecki, 21-letni obrońca Mateusz Wieteska i 19-letni pomocnik Sebastian Szymański. Do rekordowego wyniku najbardziej przyczynił się ten pierwszy, bo między słupkami zastąpił starszego o ... 19 lat Arkadiusza Malarza.

Reklama

Wszyscy trzej młodzi piłkarze są absolwentami stołecznej akademii i jest to kolejny powód do zadowolenia dla Legii. Przynajmniej jeden wychowanek pojawiał się na boisku we wszystkich meczach "Wojskowych" w tym sezonie. Łącznie wystąpiło ich sześciu. Oprócz wyżej wymienionych - Mateusz Hołownia (pięć spotkań), wypożyczony obecnie do Miedzi Legnica Mateusz Żyro (cztery) i oddany do Lechii Gdańsk Konrad Michalak (jeden).