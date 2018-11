Legia Warszawa - Górnik Zabrze w 14. kolejce Ekstraklasy. Na żywo

Legia Warszawa podejmuje Górnika Zabrze w 14. kolejce Ekstraklasy. Dołącz do relacji na żywo i oceniaj piłkarzy!

Przed 14. kolejką rozgrywek Legia była trzecia w tabeli ze stratą dwóch punktów do prowadzącej Lechii Gdańsk.

Górnik na chwilę wylądował nawet w strefie spadkowej, ale w ostatniej kolejce przełamał niemoc i odniósł drugie zwycięstwo w sezonie, wygrywając z Zagłębiem Lubin.

Po niespełna trzech minutach od rozpoczęcia meczu, w związku z oprawą spotkania, dym z rac spowił cały stadion i sędzia Wojciech Myć nie miał wyjścia, jak przerwać grę. Po chwili oczekiwania, gdy piekący dym nie dawał za wygraną, piłkarze zeszli do tunelu i do szatni. Dopiero po ponad kwadransie arbiter wznowił szlagier, wycofując czas do momentu przerwania.



