Legia Warszawa. Ile dla "Wojskowych" wart jest Jarosław Niezgoda?

W bieżącym sezonie ligowym strzelił 12 goli, nikt inny w jego klubie nie dobił choćby do wyniku dwucyfrowego. Jarosław Niezgoda jest w trakcie przełomowego sezonu w barwach Legii, który skutkować ma jeszcze lepszą formą i wzrastaniem wartości rynkowej w latach kolejnych. Według polskich mediów w nowej umowie napastnika w Warszawie wpisana jest klauzula odstępnego wynosząca aż 12 milionów euro.

Według poprzedniej umowy 23-latek był związany z klubem z Łazienkowskiej do 2020 roku. Legia wykazała jednak sporo zadowolenia z gry zawodnika i pragnęła, aby z każdym kolejnym sezonem stawał się w drużynie postacią coraz ważniejszą i został tam przynajmniej do 2022 roku. I pragnienia te zostały spełnione w czwartek, gdy Niezgoda pozował do zdjęcia z koszulką ze swoim nazwiskiem i numerem 2022. - Wreszcie zostały dopięte wszystkie formalności i kwestia przedłużenia kontraktu jest już za mną. Bardzo się cieszę, że zostanę w Legii na kolejne lata – nie krył radości przy okazji ogłaszania światu ważnego momentu w karierze.

Oczywiście oprócz planowanej podwyżki dla wychowanka Wisły Puławy nastąpiły także spore zmiany w warunkach kontraktu, które skutecznie odstraszałyby zespoły chętne na jego sprowadzenie. Mowa oczywiście o klauzuli odstępnego. Ta ma być w kontrakcie Niezgody jak na polskie wręcz astronomiczna. Sytuację na Twitterze opisał jeszcze we wtorek Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego". " Jarosław Niezgoda, przedłuży kontrakt z Legią do czerwca 2022r. Strony negocjują jeszcze sumę odstępnego (10-12 milionów euro)." - poinformował na komunikatorze społecznościowym.

Nie dajmy się zwariować

Czy taka kwota to tylko pobożne życzenie stołecznych, czy też realna i potencjalna wartość Niezgody w latach kolejnych? Radosław Gilewicz, sam przecież przed laty będący niezłym napastnikiem, jest zdecydowanym zwolennikiem pierwszej z opcji.

- Dla mnie ta cena jest kompletnie nieadekwatna do standardów naszej ligi i tego, jakim piłkarzem jest Jarek. A jest niezłym. Tylko i aż niezłym. Za połowę tej sumy można znaleźć na rynku graczy lepszych, bardziej doświadczonych, którzy są w stanie zapewnić drużynie większą jakość od razu, właściwie z marszu. Przecież Niezgoda rozegrał w tym sezonie tylko jedenaście spotkań od pierwszej do ostatniej minuty. Wciąż jest więc wybitnie na dorobku, to jego dopiero pierwszy sezon na takim poziomie w takim klubie. Poza tym jest postacią wyróżniającą się, ale w słabej piłkarsko Ekstraklasie. Nie dajmy się zwariować z podobnymi liczbami - komentator Eurosportu nie ma żadnych wątpliwości.

Kupić. Odbudować. Sprzedawać

I gdyby przypomnieć sobie pieniądze, jakie Legia zarabiała w poprzednich latach na swoich najlepszych piłkarzach, to niemożliwym jest znaleźć kogokolwiek, kto by się do tych nieszczęsnych dwunastu milionów euro zbliżył. Vadis Odjidja-Ofoe? Dwa i pół miliona euro. Thibault Moulin? Połowa tej kwoty. Nemanja Nikolić? Trzy miliony. Bartosz Bereszyński? Miliony dwa. Przyjemnym wyjątkiem od reguły jest Ondrej Duda, bo za niego - zawodnika już wówczas doświadczonego przez kontuzje i przez to coraz bardziej niepewnego przyszłości - udało się wyciągnąć ponad cztery miliony. Dużo, lecz ciągle nie ma to nic wspólnego z tym, co Legia - jeżeli oczywiście wierzyć doniesieniom polskich mediów - planuje ugrać na swojej obecnej dziewiątce. Gilewicz dostrzega w tych wyraźnych nieścisłościach efekt tego, że klubowi z Łazienkowskiej brakuje wizji w budowaniu polityki transferowej klubu. A nawet jeżeli taka się pojawi, to konsekwencji i systematyczności w jej realizowaniu.

- Legia miała stawiać na młodzież, tak? A kto młody poza Jarkiem i Sebastianem Szymańskim tam gra? No właśnie, nikt. Na dziś motto tej drużyny to w mojej opinii "kupić, odbudować, sprzedawać. Nie "wychować i sprzedawać". Przeciętni albo dobrzy piłkarze, najczęściej po przejściach, przychodzą do klubu, chcą jak najszybciej przywrócić karierę na właściwe tory i z Warszawy odejść. Nie ma identyfikacji z "eLką", z klubem, z wartościami, jest po prostu zwykły biznes. A poza tym o czym my mówimy. Klub dopiero co zwolnił trenera, który miał być trenerem na lata, a nie wytrzymał do lata - dziesięciokrotny reprezentant Polski ironizuje na temat straconej niedawno przez Romeo Jozaka posady przy Ł3 i zastąpienia.

Gdzie jest ciągłość?

- Jaka jest filozofia tego klubu? Jaka jest wizja? Nie wiem. Ciągłe zmiany kadrowe, tyczące się zarówno piłkarzy, jak i szkoleniowców, nie pomagają w utrzymaniu ciągłości funkcjonowania drużyny, szatni, wielkiego projektu, jakim Legia przecież na polskim rynku jest. A co do Niezgody? Pewnie sami działacze Legii zastanawiają się, jakim cudem uda im się sprzedać takiego zawodnika za taką kasę. A Jarek niech się tym nie przejmuje, robi swoje i wtedy będziemy mogli go oceniać i przy okazji dowiedzieć się, czy jest przynajmniej legijną dziewiątką na lata. Bo teraz to nawet i w kontekście tej sprawy jednoznacznych sądów wydawać nie możemy - były zawodnik m.in. Stuttgartu i Austrii Wiedeń tonuje nastroje.

Proces wyprowadzania niedowiarków z błędu i udowadniania im, że może być wart nawet dwanaście milionów euro, Niezgoda rozpocznie w piątek. Wtedy na spotkanie trzeciej kolejki rundy finałowej Lotto Ekstraklasy do Warszawy przyjedzie Korona Kielce. Początek meczu o 20:45.

Michał Błażewicz