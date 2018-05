Legia Warszawa. Jak zrobić coś z niczego. Deana Klafuricia wyjście z cienia

Zastał drużynę rozbitą zawstydzającą porażką z Zagłębiem Lubin na własnym stadionie. Już jedenastą w lidze. Przemienił w maszynkę do wygrywania. I zdobywania trofeów. Jeden już podniósł, zaraz zapewne podniesie kolejny. Legia Deana Klafuricia jest drużyną inną od Legii Romeo Jozaka. Wystarczyło do tego kilka zmian kadrowych i odnalezienie w piłkarzach zwycięskiej mentalności. Ot, cały przepis.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że 45-latek wcześniejsze miesiące był przy Łazienkowskiej drugim trenerem. Że jako asystent za beznadziejne osiągnięcia Jozaka odpowiadał praktycznie na równi z nim, niemniej nie można zamykać oczu na to, czego udało się Chorwatowi w tak krótkim czasie, gdy pracuje już na swoje nazwisko, osiągnąć. A mimo wszystko osiągnął sporo.

Cudów nie potrzeba

Przede wszystkim dotarł do piłkarzy. W Polsce zdecydowanie najlepiej opłacanych, ale też pod względem potencjału najlepszych. Nie jest przypadkiem to, że drużyna wygrała cztery ostatnie spotkania z rzędu i za jednym zamachem wygrała Puchar Polski i powróciła na szczyt tabeli Lotto Ekstraklasy.



Oczywiście panoszenie się na bardzo przeciętnym piłkarsko nadwiślańskim podwórku nie jest żadnym osiągnięciem, a dla Legii na pewno nie może być szczytem ambicji, niemniej w momencie zwolnienia Jozaka wydawało się, że nawet i to nie przyjdzie w udziale piłkarzom z Łazienkowskiej. Ci jednak wyprowadzają krytyków z błędu, pokazują, że można. I że nie potrzeba do tego cudów, a rzetelnej pracy, serii zwycięstw i dbałości o atmosferę. Nie więcej, nie mniej.

Pić. Jeść. Spać. I wygrywać

Idealnym przykładem rozsądku, jakim Klafurić kieruje się przy kierowaniu tym składem, jest najsłynniejsza pozaboiskowa scena z finału krajowego pucharu. Kamery telewizyjne zajrzały do legijnej szatni na Stadionie Narodowym, a tam świętowano przede wszystkim z głową. Na znajdującej się pośrodku tablicy napisał cztery proste komendy: "Zimna woda. Jedzenie. Żadnego alkoholu. Sen".

Sami legioniści śmiali się z prostoty przekazu, choć też zapewniali, rzeczony przekaz do nich trafia. Na poważną radość przyjdzie po sezonie, w planach zakończonym – jak w 2013 i 2016 roku – podwójną koroną. A do tego stołecznym wystarczy wygrać cztery najbliższe spotkania ligowe. Nie więcej, nie mniej.



Nadszedł profesjonalizm

Porządek zawarty na tablicach ma przełożenie także na grę zawodników Klafuricia. Ci rozumieją się z byłym szkoleniowcem HNK Gorica coraz lepiej i widać to było znakomicie na murawie Stadionu Narodowego. Legia zdominowała Arkę tak jak zdominować powinna. 2-0 prowadziła już po pierwszej półgodzinie, mecz kontrolowała przez całe półtorej godziny.

Można mieć rzecz jasna pretensje i wypominać to, że poziom prezentowany przez gdynian nie powala na kolana, wręcz rozczarowuje, lecz w tym sezonie wielokrotnie zdarzały się spotkania, w których Legia rywalizowała z przeciwnikami słabymi, a nie potrafiła ich obnażyć. A teraz takiej frustracji brak. Piłkarze z Łazienkowskiej zachowują się po prostu jak na profesjonalistów przystało. Mają być w kraju najlepsi. I wszystko wskazuje na to, że będą.

Wystarczy popatrzeć. I wyciągać wnioski

Znamienne jest także to, że u Klafuricia pierwsze skrzypce grają ci, którzy mieli nie do końca po drodze z jego poprzednikiem. Pewność i zdrowie nagle odzyskał Miroslav Radović, miał kolosalny udział przy drugim golu z Arką, a kilka dni wcześniej ze spokojem wykorzystał rzut karny i ustalił wynik meczu z Koroną Kielce. Znów bramkę za bramką zdobywa i jest – obok Jarosława Niezgody – największym bohaterem zespołu Michał Kucharczyk, podobno z Jozakiem skłócony, zesłany przecież przez niego do drużyny rezerw.

Trzy punkty i zwycięstwo 1-0 z Wisłą w Krakowie zapewnił z kolei Christian Pasquato, też wcześniej grający w kratkę, bardziej pod względem częstotliwości niż jakości występów. Sprowadzony zimą Cafu wyjścia w pierwszej jedenastce klubu wyczekiwał miesiąc, od końca marca do początku maja, i jak już swoją szansę dostał, to podziękował trenerowi trafieniem na 2-0 w meczu o pucharowe złoto. Najwidoczniej obecny trener Legii widzi, kto jest w dobrej formie i wie, na kogo stawiać. Jozak zachwalał Sebastiana Szymańskiego, porównywał do Luki Modricia, ale z regularnością występów było u 19-latka krucho. Teraz jest inaczej. Z pożytkiem i dla samego zawodnika, i klubu.

Finał za finałem

Na tych wyborach korzystają więc wszyscy. A trener Legii może się uśmiechać i cieszyć ze sprostania poprzednim wyzwaniom. Ale przede wszystkim patrzeć też na kolejne. - W wąskim gronie lekko poświętujemy, choć bez przesady W niedzielę czeka finał drugi – Chorwat po pokonaniu Arki skupiał się na trudnym wyjeździe do Białegostoku i meczu z Jagiellonią. I takim tokiem rozumowania ma iść cały czas sam szkoleniowiec i jego piłkarze. Za nimi jeden finał, przed nimi kolejne. Cztery kolejne.

Jeżeli i z nich Legia wyjdzie zwycięsko, to znów zdobędzie krajowy dublet. Można spierać się o wartość takiego osiągnięcia w niedomagającym futbolu w Polsce, niemniej w świat pójdzie to, że Klafurić przejął drużynę w trudnym momencie i swoje osiągnął. Zapewne po sezonie w Warszawie go już nie będzie, lecz wpisów do CV już mu nikt nie zabierze. Coraz bardziej imponującego.

Michał Błażewicz