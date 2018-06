Legia Warszawa. Kłopoty Pasquato. Został odesłany do Warszawy

Piłkarze Legii Warszawa drugi tydzień przebywają na zgrupowaniu w Warce. Kolejne dni obozy spędzą bez udziału Cristiana Pasquato. Włoch miał pokłócić się z chorwackim trenerem Deanem Klafuriciem. Piłkarz wrócił do stolicy i będzie ćwiczył indywidualnie przy Łazienkowskiej 3.

28-letni Pasquato trafił do stołecznego zespołu przed poprzednim sezonem. Włoski pomocnik to wychowanek Juventusu, który w karierze głównie przebywał na wypożyczeniu. Legia zdecydowała się jednak kupić go za milion euro. W stołecznym zespole wystąpił w 29 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił pięć goli i miał sześć asyst.

Teraz w Warce ponoć doszło do jego utarczki słownej z trenerem Klafuriciem.

- Decyzją klubu, Cristian Pasquato opuścił we wtorek zgrupowanie I zespołu w Warce. Decyzja została podjęta z powodów pozasportowych. Klub zapewni zawodnikowi możliwość tymczasowych treningów indywidualnych w Warszawie do czasu powrotu I zespołu ze zgrupowania – napisano w oświadczeniu Legii Warszawa na oficjalnej stronie internetowej. Podobne rozwiązania w obliczu niesubordynacji zawodników stosował poprzedni szkoleniowiec mistrzów Polski, a więc Romeo Jozak.

Na razie trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość Pasquato w Legii.

Warszawski zespół 10 i 17 lipca będzie walczył w pierwszych meczach eliminacyjnych do Ligi Mistrzów. Rywalem będzie ekipa Cork City z Irlandii.