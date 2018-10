Legia Warszawa. Konieczny jest nadzór finansowy

Legia Warszawa została objęta nadzorem finansowym – poinformowała Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN. Powód? „Dość istotne odchylenia względem złożonej prognozy w procesie zasadniczym przyznawania licencji”.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Ricardo Sa Pinto przed meczem z Jagiellonią. Wideo TV Interia

Przypomnijmy, w tym sezonie Legii przeszły koło nosa duże pieniądze, bo plany w europejskich pucharach były zupełnie inne. Tymczasem mistrzowie Polski nie tylko nie zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów, przegrywając we wcześniejszym etapie eliminacji ze Spartakiem Trnawa, ale potem nie potrafili nawet dostać się do Ligi Europy w starciu z luksemburskim Dudelange.

Reklama

To musiało odbić się na wynikach finansowych klubu.

Zresztą, nie tylko Legia została wskazana przez Komisję ds. Licencji Klubowych. Dyscyplinę procesu licencyjnego naruszyły również Wisła Płock, Zagłębie Sosnowiec i Lechia Gdańsk, dostając sankcje finansowe w wysokości odpowiednio - 5000 zł, 5000 zł i 25 000 zł.

Kluby mogą się odwołać od tych decyzji. Mają na to pięć dni.