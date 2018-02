Legia Warszawa. Kwietniewski: Celem debiut w Legii

Mikołaj Kwietniewski to inwestycja w przyszłość Legii Warszawa. Pozyskany zimą z londyńskiego Fulham o występy w drużynie mistrzów Polski może mieć ciężko, jednak zapowiada, że już w obecnej rundzie postara się stworzyć sobie szansę gry. Na razie, legioniści bez Kwietniewskiego, po dramatycznym meczu pokonali w Lubinie Zagłębie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Krzysztof Oliwa, eurosport.interia.pl: Wywiesiłeś białą flagę jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie?

Mikołaj Kwietniewski, piłkarz Legii: - Przychodząc do Legii dostałem szansę treningów z pierwszą drużyną. To dla mnie bardzo ważne, dlatego też przyjąłem tę ofertę. Jestem pewien, że to dobry ruch z mojej strony.

Co zastałeś na treningach?

- Przede wszystkim gra się znacznie szybciej, bo zespół seniorów to nie to samo, co drużyna U-23. Nie ma tyle miejsca, gra się przeważnie na jeden lub dwa kontakty.

Romeo Jozak słynie z tego, że lubi dawać szanse młodym.

- Szczerze mówiąc nie patrzyłem na ten aspekt, ale z pewnością to dobra informacja, że trener lubi dawać szanse młodym zawodnikom. Mam nadzieję, że przekonam go do siebie i tę szansę sobie wywalczę.

Legia to krótki przystanek przed kolejną próbą na Zachodzie?

- Najważniejsza jest runda wiosenna. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony i z powodzeniem zadebiutować w drużynie. Pierwsze tygodnie treningów już za mną. Na razie skupiam się na tym, co teraz a nie co będzie później.

Warszawa potrafi wciągnąć młodych zawodników. Nie obawiasz się czyhających pokus?

- Nie robi to na mnie wrażenia, bo przyjechałem tu grać w piłkę a nie się bawić. Mam swoje cele w głowie.

Od Eduardo można się wiele nauczyć?

- Na pewno! To wielki piłkarz. Gwiazdą na Wyspach nie zostaje byle kto. Na treningach prezentuje się bardzo dobrze. Nic tylko go podpatrywać.

Rozmawiał Krzysztof Oliwa