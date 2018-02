Legia Warszawa. Mauricio na testach, a potem wypożyczenie

Mauricio, brazylijski obrońca Lazio Rzym, przejdzie dziś testy medyczne, po których zostanie wypożyczony do Legii Warszawa, poinformował mistrz Polski na swojej stronie internetowej. 29-letni zawodnik ma za sobą bogatą karierę w czołowych klubach najlepszych lig europejskich.

Zdjęcie Mauricio w barwach Spartaka /Getty Images

Sporting Lizbona Lazio i Spartak Moskwa to najważniejsze kluby w karierze Mauricio. Brazylijczyk jest aktualnym mistrzem Rosji, w swoim dorobku ma też wicemistrzostwo Portugalii. W trzech ligach z czołowej "10" rankingu UEFA Brazylijczyk zaliczył w sumie 92 spotkania. Jego atut to również doświadczenie w europejskich pucharach. Z lizbońskimi "Lwami" występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA, a w barwach "Biancocelestich" awansował do 1/8 finału Ligi Europy UEFA.

Wychowanek słynnego Palmeiras do Europy trafił w wieku 25 lat, gdy z brazylijskiego Sport Recife został sprowadzony przez Sporting. Na Estadio Jose Alvalade spędził dwa sezony (kolejno drugie i trzecie miejsce w lidze portugalskiej), rozgrywając 42 mecze i strzelając jednego gola. Następnie, w styczniu 2015 r. został wypożyczony do rzymskiego Lazio, które po pół roku sprowadziło go na stałe za ponad 2,6 mln euro. Kolejnym etapem jego kariery był Spartak Moskwa, z którym w ostatnim sezonie zdobył mistrzostwo Rosji, pierwsze dla tego klubu od 16 lat. Z wypożyczenia wrócił do Rzymu w lipcu ubiegłego roku i zdobył Superpuchar Włoch. W tym sezonie rozegrał jednak zaledwie cztery minuty w Serie A.

